Allereerste garageverkoop in de vogeltjeswijk in Bredene

Op zondag 13 augustus vindt voor de allereerste keer een garageverkoop plaats in de zogenaamde vogeltjeswijk in Bredene-Dorp. Snuisteren in wat te koop wordt aangeboden kan van 9 tot 17 uur. De vogeltjeswijk vind je in de omgeving van de watertoren in Bredene-Dorp. De tweedehandsmarkt wordt georganiseerd in de Goudvinkenstraat, Germaine Vansteenkistestraat, Merelstraat, het Roodborstjeserf, Karekietenerf, de Spechtstraat, Lijsterstraat, Wielewalenstraat en Nachtegalenstraat. Meer info bij initiatiefneemster Nancy Van Lierde (0478 45 04 48). (MM)