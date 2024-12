Allereerste editie Petrol Brothers On Ice is groot succes: “Dit smaakt naar meer”

Snelle bolides, glimmende velgen, indrukwekkende spoilers en heel wat ijs! De bezoekers van de allereerste editie van Petrol Brothers On Ice werden beloond met een uniek spektakel. Zowel organisatoren als aanwezigen waren het eens: “Dit smaakt naar meer en nog meer!”

Onder normale omstandigheden is Ijsbaan De Piste de thuisbasis van schaatsers en ijshockeyspelers. Toch was er afgelopen vrijdag geen spoor te bekennen van trainingen of hockeysticks. Het ijs van de piste werd ingenomen door de leden van autoclub Petrol Brothers, die er voor het eerst een ‘On Ice’ evenement organiseerden.

“Het is inderdaad een gloednieuw concept”, glunderde organisator Jordi Ollivier. “We wilden een evenement organiseren, met een compleet nieuwe insteek. In plaats van onze wagens gewoon in een exporuimte te zetten, konden ze voor één keer op het ijs terecht. Een bijzonder kader, volledig passend in de winterse sfeer, wat het voor iedereen ook erg speciaal maakt. Niet alleen voor de autoliefhebbers maar ook voor de toeschouwers! Na de statische show kreeg iedereen de kans om met schaatsen op het ijs te gaan, terwijl de wagen blijven staan. Dit werd nooit eerder gedaan in België.”

Ferrari

En of er parels op het ijs te vinden waren. Andy Neirinck verscheen er met een glimmende Ferrari. “Het is het exemplaar dat je ook in de hitreeks Magnum PI kon zien”, lachte hij. “Ik kocht de wagen als wrak eigenlijk, waarop ik jaren bezig ben geweest het zoeken van de juiste onderdelen. Hij moest echt worden opgeknapt met originele stukken, waardoor ik heel wat dingen in het buitenland heb moeten aankopen. Het resultaat is dan ook schitterend geworden, compleet met de juiste nummerplaat.”

Rond 20:30 installeerde een DJ zich aan de draaitafels, waarop de schaatsbaan werd omgetoverd tot een gigantische discotheek op ijs.

De eerste editie van Petrol Brothers On Ice was niet alleen een autospektakel. Ook het goede doel werd niet uit het oog verloren. De opbrengst van de avond werd integraal aan ‘Kom op tegen kanker’ geschonken.