“Allen voor de King”: voetbaltornooi voor betreurde Simon (22) uit Poperinge moet nieuwe drama’s voorkomen

Honderden sportievelingen en sfeermakers zakten zaterdag af naar de sportzone van Poperinge voor de King’s Cup, een voetbaltornooi ter ere van ‘King’ Simon Dequeker, die uit het leven stapte. Het nieuw event moet elk jaar terugkeren om de jongeman te herdenken en geld in te zamelen tegen zelfdoding. “Zodat geen enkele familie en vriendengroep dit ooit moet doorstaan.”

9/2/2018 blijft in het geheugen gegrift van al wie Simon Dequeker kende. De Poperingenaar stapte toen uit het leven. Hij was amper 22, intelligent, geëngageerd en omringd door honderden vrienden en kennissen. Toch zag niemand het aankomen.

“Over emoties spraken we eigenlijk nooit”, vertellen Ewoud Laleeuw, Timo Lahaye en Tom Lierman. Allen 25 jaar en destijds dichte vrienden van Simon. “Oe ist? Goed. Dat was het standaard antwoord. Achteraf kunnen we enkel gissen naar wat er precies in hem omging. Zijn kinderdroom van F-16-piloot, die hij net niet kon waarmaken? Zijn grote hulpvaardigheid, terwijl hij andermans miserie moeilijk van zich af kon zetten?”

Oe ist écht?

De vriendengroep trok lessen uit het tragisch lot van hun maat. “Na ‘oe ist, goed’ vragen we ‘oe ist écht’. We proberen meer met mekaar te babbelen. Over alles. Niks mag nog taboe zijn.”

En die boodschap willen ze ook uitdragen naar de rest van de maatschappij. Zo snel mogelijk. “Zodat geen enkele familie en vriendengroep dit ooit moet doorstaan”, zegt Marianne Storme (56).

De mama van Simon deed vier jaar geleden al een oproep voor de uitvaart van haar zoon. “Koop géén bloemen, maar geef dat geld aan het Rode Neuzen Fonds, dat investeert in het welzijn en de geestelijke gezondheid van jongeren.”

Radio Ricardo

Dat bracht meteen vijfduizend euro op en het bedrag bleef aandikken door bijkomende initiatieven, waaronder een loopevent en radiodag in het Poperings jeugdhuis Den Couter. “We draaiden toen zijn favoriete plaatjes en lieten vrienden en familie even aan de micro voor een woordje”, aldus Ewoud. “Zo werd Radio Ricardo een herdenking en benefiet. Ricardo? Dat was Simons bijnaam: King Ricardo, omdat hij de meeste Ricards kon drinken.”

De voorbije acties inspireerden tot een nieuw terugkerend evenement, dat past bij de ‘King’. “Onder meer als jeugdtrainer en scheidsrechter deed Simon veel vrijwilligerswerk voor voetbalclub KFC Poperinge. Daarom organiseren we het voetbaltornooi King’s Cup op de velden, waar hij zelf ooit speelde.”

Hartverwarmend

Het event bleek zaterdag een schot in de roos. “Zoveel volk hadden we niet verwacht”, bekent Ewoud. “Naast de 250 deelnemers hadden we zo’n 150 toeschouwers. Hartverwarmend. We zijn iedereen dankbaar. Ook onze partners, die vooraf de kosten dekten. Hierdoor gaat de volledige opbrengst naar Rode Neuzen. Hoeveel? Hopelijk 4.000 euro, het dubbele van ons loopevent vorig jaar.”

“Maar minstens even belangrijk: al wie Simon kende – uit het lokale voetbal, de politiek, horeca of elders – komt samen om te genieten van zijn grote passies: sport, beleving en ambiance. Zo houden we zijn herinnering levendig. Elk jaar opnieuw. Een voor allen, allen voor de King.”

Wie vragen heeft over zelfmoord kan ook terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813, of via www.zelfmoord1813.be.

