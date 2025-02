Allen 8830 betreurt naamsverandering ‘Sporters van 8830′

In mei zal voor het eerst een ‘Trimard Cup’ georganiseerd worden, voor en door leden van de Strava-groep van het Vrijetijdspunt. Die groep heette eerder ’Sporters van 8830′ maar luistert sinds dit jaar naar ‘Trimardsporters’. Politieke partij Allen 8830 vroeg om de reden van de naamswijziging.

De Strava-groep ‘Sporters van 8830′ werd vier jaar geleden opgericht in de schoot van de sportdienst, toen Allen 8830 nog de sportschepen leverde. “Wat is de reden achter deze naamswijziging, en hoe past deze binnen het bredere beleid rond citymarketing en gemeenschapsvorming?”, vroeg oppositieraadslid Chiron Potié (Allen 8830) zich af. “Jammer dat een sterk merk zomaar wordt weggegooid.” Sportschepen Jan Lokere (Groep 21) reageerde dat ‘Trimard’ beter de lading dekt en dat een ‘trimard’ ook een toepasselijke betekenis heeft in de zin dat het om iemand gaat die graag buiten komt. Dat er met de oude naam ook een politieke connotatie gemaakt zou kunnen worden haalde de schepen niet aan als argument. (SV/foto SV)