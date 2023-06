Allemansvriend Winny zoekt warme thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Winny (1), een windhondkruising die het kan vinden met alles en iedereen.

Winny werd enkele weken geleden op straat gevonden in Roemenië, samen met zijn broer en twee zussen. “Stuk voor stuk lieve honden die het goed kunnen vinden met volwassenen en kinderen, andere honden en zelfs katten”, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting.

Heel sociaal

“Wellicht hebben ze gefaald als jachthond of komen ze uit een nestje dat er per ongeluk is gekomen. De mensen die hen op straat hebben gezet, weten in elk geval niet wat ze missen. Winny is heel sociaal. Hij houdt van spelen en rennen. Als je hem aandacht geeft, zwiept zijn staart soms zo enthousiast heen en weer dat we even tijd moeten nemen om hem te kalmeren”, lacht Desiree.

“Hij kan ook heel rustig in de zetel slapen, het liefst dicht tegen een andere hond of mens aan. Geaaid worden, vindt hij ook geweldig. Vooral wie achter zijn oren of onder zijn kin krabt, is meteen zijn beste vriend. We zoeken een thuis voor hem waar hij niet te vaak alleen hoeft te zitten en waar hij lekker kan rennen in een grote tuin.”