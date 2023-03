Allemansvriend Peggy (7) zoekt warme thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Pandorastichting. Zij zoeken een thuis voor Peggy (7), een vriendelijke labrador- en golden retrievermix.

Peggy woont op dit moment nog steeds in Roemenië. “Ze werd gedumpt in de buurt van een fabriek en werd al snel de lieveling van de arbeiders daar. Dat merk je ook aan haar iets te dikke buikje”, vertelt Desiree Beulen van de Pandorastichting.

Zwaar leven

“Iedereen is daar dol op haar en zij is dol op iedereen. Maar het blijft een zwaar leven voor een hond van middelbare leeftijd. Geen warme plek om te slapen, moederziel alleen in het donker na sluitingstijd. Ook geen medische zorg mocht het nodig zijn. We besloten dus in overleg met de lokale bevolking om haar een beter leven te geven”, aldus Desiree.

“Ze is echt een geweldige hond. Zodra ze wat aandacht kan krijgen, komt ze enthousiast aangerend. Ze houdt ervan om aangeraakt en geknuffeld te worden. Je moet wel je brooddoos goed in de gaten houden, want ze is altijd op zoek naar iets om te knabbelen.” Gezien het lieve karakter van Peggy kan ze makkelijk bij kinderen of andere honden geplaatst worden. “We zoeken een warm gezin dat veel tijd voor haar kan maken”, besluit Desiree.