Allemaal warme harten in dagcentrum De Sluze in Middelkerke

Tijdens donkere winterdagen hebben zorgbehoevende mensen extra nood aan professionele zorg en een warme plek vol babbeltjes, ontmoetingen en activiteiten. Het centrum voor Dagverzorging De Sluze in Middelkerke zorgt al 11 jaar dagelijks voor dat wonderrecept tegen eenzaamheid.

De Sluze biedt een warme, zorgzame omgeving waar mensen zich helemaal thuis kunnen voelen. Hier staat gezelligheid centraal: van het lezen van de krant en het spelen van spelletjes tot het genieten van een goed gesprek. Met zorg op maat en een lekkere maaltijd hoeft niemand zich zorgen te maken, terwijl ze genieten van hun dag. En ’s avonds kunnen de mensen weer naar hun vertrouwde thuissituatie. De Sluze is het enige dagverzorgingsinitiatief in Middelkerke.

Onderzoeken stellen dat zowat 7 procent van de bevolking soms kampt met een eenzaamheidsgevoel. “Volgens mij ligt dat veel hoger”, zegt coördinator Amandine Mulot. “Zeker oudere mensen zijn vaak eenzaam. Het sociaal netwerk valt weg, ze worden minder mobiel en ook minder zelfredzaam. Heel wat mensen willen niemand tot last zijn, dus zeggen ze er niets over. Wat mij betreft is De Sluze een perfect medicijn tegen eenzaamheid. Hier brengen we mensen samen en dat doet hen veel deugd.”

“De meeste van onze mensen hebben een bepaalde zorgbehoefte. Maar de enige voorwaarde om hier te mogen langskomen is ouder dan 65 jaar zijn. Onder bepaalde omstandigheden maken we daar zelfs een uitzondering op. Je hebt zelfs geen medische doorverwijzing nodig, het centrum voor dagverzorging is vrij toegankelijk en dat tegen 24 euro per dag. Gewoon eens bellen of een mailtje sturen volstaat. Naargelang de beschikbaarheid zijn mensen welkom, maar ik puzzel graag. Dus we doen er alles aan dat mensen bij ons terecht kunnen.”

Toegankelijke zorgplek

De Sluze helpt niet alleen de bezoekende mensen. Ook mantelzorgers hebben er baat bij. Amandine ziet dat dagelijks. “Soms ga je uit liefde voor je familie ver en cijfer je jezelf als mantelzorger volledig weg. De Sluze kan dan een oplossing bieden, zodat ook jij als mantelzorger er even tussenuit kan. Wij zorgen met plezier voor wat ademruimte en ontspanning.”

Schepen Dirk Gilliaert neemt ook voor de volgende legislatuur alle zorgbevoegdheden op zich. “De Sluze is echt een belangrijke zorgschakel. Het merendeel van onze bezoekers krijgt nog andere steun zoals gezinszorg, verpleging of poetshulp. Ook andere lokale zorginstanties staan in nauwe verbinding met het centrum voor dagverzorging. Die samenwerking zorgt voor een geslaagde en kwalitatieve zorgketting. We zorgen ook voor aangepast vervoer, zodat mensen met een mobiliteitsprobleem toch probleemloos kunnen langskomen. We trokken onze maximumcapaciteit op naar 20 personen per dag. Dat zijn er vijf meer dan vroeger”, besluit Dirk. (PG)

Info: De Sluze is dagelijks open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17 uur, Oostendelaan 139 Middelkerke, 059 31 94 05.