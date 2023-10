Alleenstaande mama (31) dreigt huurwoning in Heule te verliezen en zoekt barmhartige koper

“Wie helpt Julie?” Het is de vraag die op menig lippen brandt, nadat Julie Vanoosthuyse (31) een noodoproep via sociale media lanceerde. De alleenstaande mama uit Heule vreest dat ze binnenkort op straat terecht zal komen, nu de eigenaar van haar woning de plaats wil verkopen. Een indrukwekkende zoektocht trok zich ondertussen op gang.

Rijsland in Heule, een gloednieuwe wijk met energiezuinige woningen en zelfs een klein binnenpark. Verkeersluw, een plaats waar buren elkaar nog kennen en waar het fijn vertoeven is. Er wonen is een absolute droom voor heel wat jonge gezinnen, onder wie ook Julie. “Na een stormachtige periode in mijn leven kwam ik hier terecht, als alleenstaande mama met een dochter.”

Julie vond een jaar geleden in Heule haar nieuwe stek, die ze meteen als een ware thuis begon in te richten. “Samen met mijn dochter begonnen we ons hier te installeren, het in te richten en we voelden er ons al snel thuis. Het volstaat om gewoon even naar buiten te kijken om te begrijpen waarom: het is hier fijn vertoeven!”

Verrassende brief in de bus

Wat de start van een nieuw leven leek te zijn, kreeg afgelopen week een erg intensieve wending. “Samen met drie andere buren kregen we plots een brief in de bus. De eigenaar van de woningen, bouwgroep Huysentruyt, had besloten vier woningen in de wijk te verkopen. We huren allemaal rechtstreeks van de bouwpromotor zelf en ik betaal altijd netjes mijn huur op tijd. Natuurlijk weet je van in het begin dat huren geen absolute zekerheid is, maar wie had dit kunnen denken? Op zich kan ik geen enkele steen werpen naar Huysentruyt, ze boden iedereen aan om als eerste een bod op de woningen uit te brengen. Als alleenstaande mama kan ik me dat echter niet veroorloven en dus slaat de onzekerheid me om de oren. Ik moet bekennen dat het me ondertussen al slapeloze nachten heeft bezorgd.”

Zoektocht naar investeerder

Hoewel de situatie Julie heel wat stress bezorgt, blijft de alleenstaande mama niet op haar lauweren rusten. Via sociale media begon ze aan een aparte en bijzondere zoektocht. “We wonen hier goed en we wonen hier graag dus willen we hier niet weg. De enige echte oplossing die er is, is die van het vinden van een investeerder die de woning wil kopen. Zo heeft hij of zij niet alleen een moderne woning in handen, er komt meteen een trouwe huurster meegeleverd in het pakket.”

De zoektocht van Julie kon online op heel wat bijval rekenen en ook bij Huysentruyt zelf is men er niet ongevoelig voor. “We zagen het bericht op Facebook en ook bij ons raakte het een gevoelige snaar.” Dries Verhaeghe, countrymanager voor de groep Huysentruyt, kent het verhaal van de mama als geen ander. “De woning van de dame in kwestie, net als bijna 70 andere panden, maakt deel uit van de portefeuille van een woningfonds. De groep Huysentruyt is daar slechts één van de zovele aandeelhouders. Tijdens een vergadering van die aandeelhouders werd besloten om de portefeuille af te gaan slanken, dus moesten er verschillende panden te koop worden aangeboden. Daar hoort helaas de woning van Julie ook toe. Het is een uitstekende huurder die altijd stipt haar huur betaalt, maar helaas werd besloten dat ook haar woning te koop moest worden aangeboden.”

Geruststellen

“Of haar bericht op sociale media ons niets doet? Natuurlijk wel! We hebben overigens bewondering voor haar manier van aanpakken want ze is en blijft erg correct in haar schrijven. Toch willen we haar enigszins geruststellen. In het extreme geval dat we vandaag al iemand vinden die wil kopen en meteen kan tekenen, zal het nog minstens negen maanden duren alvorens Julie zal moeten verhuizen. Dan spreken we nog steeds over een extreem geval waarbij de nieuwe eigenaar ook zelf in de woning wil trekken. In alle andere gevallen blijven de contractuele verplichtingen gelden en kan Julie er gewoon blijven wonen. Ze zal in ieder geval niet van vandaag op morgen op straat staan.”

De oproep van Julie bleef alvast niet onbeantwoord. In geen tijd werd haar bericht honderden keren gedeeld en boden enkele kandidaten zich reeds aan.