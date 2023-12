“Alle inwoners kunnen straks mee beslissen over de naam”: Izegem investeert in evenementenhal en gemeenschapswachten

De Izegemse gemeenteraad keurde de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan goed. Blikvangers in 2024 zijn onder meer de bouw van een nieuwe evenementenhal en de komst van gemeenschapswachten.

“De multifunctionele evenementenhal komt op de plek van de huidige zaal ISO en zal dé plaats in Izegem zijn voor zowel fuiven als kleinere evenementen”, vertelt schepen van evenementenbeleid Lisbet Bogaert. In de gloednieuwe hal – een ontwerp van het Kachtemse VAK Architectuur – kunnen 1.500 mensen staan en 600 zitten. Op vraag van de verenigingen en huidige gebruikers van zaal ISO koos de stad voor een ontwerp dat meerdere opstellingen mogelijk maakt. “Onze verenigingen willen vooral een gezellige zaal die gemakkelijk in gebruik en uitermate flexibel is”, aldus de schepen.

“Met verschillende mogelijke opstellingen beantwoorden we daar perfect aan. Dat maakt de evenementenhal toegankelijk voor zowel een spaghetti-avond van een vereniging, een grote fuif als een seniorenfeest. Akoestisch stelden we heel hoge eisen. Zo zijn er bufferzones rond de akoestische doos in het gebouw en zorgen we onder meer voor geluidsreducerende wanden en een geluidssas. Binnenkort zullen alle Izegemnaars bovendien mee kunnen beslissen over de naam van de nieuwe evenementenhal”, besluit schepen Bogaert.

“De evenementenhal, die los staat van het vrijetijdspunt, ligt mooi in het groen en vormt architecturaal een verbinding tussen Cultuurhuis de Leest en de Topturnhal. Het kostenplaatje van de nieuwe evenementenhal bedraagt 4,5 miljoen euro. De huidige zaal ISO wordt in augustus afgebroken. Een jaar later kan de stad de nieuwe hal dan in gebruik nemen.

Gemeenschapswachten

In het kader van armoedebestrijding, specifiek bij kinderen, werft de stad in 2024 een tweede brugfiguur lager en secundair onderwijs aan om de brug te maken tussen de school, de gezinnen en hulp- en dienstverlening in de stad. Daarnaast komt er ook versterking in het museum Eperon d’Or, als gevolg van het nieuwe beleidsplan en de verhoogde subsidiëring door de Vlaamse overheid.

“Helemaal nieuw zijn de gemeenschapswachten die volgend jaar in ons straatbeeld zullen verschijnen”, zegt burgemeester Bert Maertens. “Die gemeenschapswachten worden de ogen en de oren van de stad en werken in de eerste plaats preventief. Hun aanwezigheid op straat en tijdens evenementen moet overlast helpen vermijden. Maar ze zullen ook GAS-vaststellingen kunnen doen om te bestraffen indien nodig.”

Werken aan de weg

Er zijn nu een aantal grote herinrichtingsprojecten in uitvoering. Zo wordt er in Kachtem gewerkt in de Hogestraat en in de Haverhofwijk en wordt de wijk Becelaere’s Hof vernieuwd. De renovatie van de centrumbrug gaat de laatste fase in. Op de Melkmarkt wordt momenteel nog gewerkt aan de nutsleidingen. Daarna start ook daar de heraanleg om van het plein een gezellige, groene en levendige ontmoetingsplek te maken. In de zomer van 2024 start ook de uitvoering van de rioleringswerken en herinrichting van de Ambachtenstraat.

Investeren in vrije tijd

De plannen voor de nieuwe evenementenhal op de locatie van de huidige zaal ISO zijn klaar. De werken starten volgende zomer. Maar we investeren ook nog in 2024 in onze vrijetijdsinfrastructuur. Naast het skatepark wordt een pumptrack aangelegd, een bochtig parcours met bulten geschikt voor fiets- en skatesporten. We vernieuwen de zeteltjes en de vloerbekleding van de tribune van Cultuurhuis De Leest. Organisatoren van enkele grote evenementen krijgen hogere toelages om zo de gestegen kosten te compenseren en het voortbestaan van de evenementen te garanderen. Concreet gaat het onder meer over Kachtem Ommegang, Bosmolens Ommegang, Isotopia, Izegem Klinkt, Izegem Koers, Dulle Dunderdagen en de Rhodesgoed fiets- en wandeltweedaagse”, aldus burgemeester Maertens.

“Door de voorbije jaren een strikt financieel beleid te voeren, is onze stad financieel kerngezond. Dat geeft ons ruimte om ook de volgende jaren verder te investeren in infrastructuurprojecten en kwaliteitsvolle dienstverlening. Bovendien zorgen we voor een gezonde financiële buffer voor de toekomst, waarmee de volgende bestuursploeg aan de slag kan om bijvoorbeeld de Cultuurfabriek en een nieuw zwembadencomplex te realiseren”, besluit financiënschepen Tom Verbeke.