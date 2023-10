AllCover Coast Swim begeleidt zwemmers die van Oostende naar Nieuwpoort willen zwemmen

Op vrijdag 6 oktober verzamelden in ‘t Kraaienest in Nieuwpoort de deelnemers en de begeleiders van de AllCover Coast Swim. Dat is de enige ultraswim en zwemwedstrijd in open zee in België. Die avond werd het volledige klassement van de afgelopen zomer bekend gemaakt en werden de plannen voor volgend jaar uit de doeken gedaan.

“Het verhaal van AllCover Coast Swim begint eigenlijk twee jaar geleden toen ik naar het voorbeeld van Mathieu Bonne de hele kustlijn afzwom”, vertelt Marieke Blomme (42), personal coach en manager van AllCover Coast Swim.

“Meer dan 20 tochten per seizoen organiseren is niet haalbaar” – Marieke Blomme, AllCover Coast Swim

“Ik werd daarna aangesproken door Westtoer om de kust te promoten door geoefende zwemmers te begeleiden, die in open zee willen zwemmen. Vorig seizoen noteerden we twintig inschrijvingen, waarvan uiteindelijk twaalf zwemmers effectief de zestien kilometer tussen Oostende en Nieuwpoort zwommen. Dat klinkt weinig, maar er komt heel wat bij kijken om de AllCover Coast Swim te organiseren.”

Deelnemers

“Twintig tochten per seizoen organiseren is het maximum haalbare”, gaat Marieke Blomme verder. “Bij activiteiten op zee speelt het weer een heel belangrijke rol. We zijn ook gekoppeld aan het getij en meer specifiek aan de stroming van het water. Het is belangrijk dat de zwemmers maximaal van die stroming kunnen profiteren. De meeste deelnemers zijn heel geoefende zwemmers. Vaak zijn het gewezen competitiezwemmers of triatleten die zich voorbereiden op een wedstrijd. Af en toe zijn er deelnemers die geen ervaring hebben met zwemmen in open zee en voor die mensen organiseren we vooraf enkele oefensessies.”

gemiddeld drie uur

Tijdens de gemiddeld drie uur durende tocht wordt de zwemmer voortdurend opgevolgd door begeleiders in een boot. Een official volgt de volledige wedstrijd zodat alles volgens de regels van de zwemfederatie verloopt.

“Er kan ook in relay gezwommen worden, waarbij twee of drie personen elkaar aflossen en elk een bepaalde afstand zwemmen. We hebben deze zomer ook voor de eerste keer langere afstanden toegelaten. Zestien kilometer is de klassieke wedstrijd die we aanbieden, maar als iemand de volledige kustlijn wil afzwemmen, willen we die uiteraard ook begeleiden”, besluit Marieke Blomme. (PDC)