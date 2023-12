Allain en Magda vieren zestigste huwelijksverjaardag

Op 23 augustus 1963 stapten Allain Verlinde en Magda Castelein in het huwelijksbootje. Het koppel is nu zestig jaar getrouwd en werd daarvoor in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur.

Allain is een geboren en getogen Dadizelenaar. Hij zag het levenslicht op 21 november 1938. Hij werkte zijn hele carrière bij ’t Fabriekske in Ledegem. Zijn grootste hobby is zijn parkieten. Allain is ook opgenomen in de gallery van de Deizelse Pompeschitter. Hij is ook lid van de koninklijke fanfare De Ridder Jans Zonen, waarvoor hij ook al een medaille mocht ontvangen als 65 jaar lid. Magda werd geboren op 16 september 1944. Ze groeide op in Izegem. Ze werkte bij schoenenfabriek Vanbeylen en in ’t Fabriekske in Ledegem. Magda en Allain leerden elkaar kennen in café De Witte Koe in Beitem. Een jaar na hun kennismaking trouwden zij in Oekene. Na hun huwelijk verhuisden ze naar de Millesteenstraat. In 1967 gingen ze in de Berkenlaan wonen. Allain en Magda kregen één dochter, Dorine, en zijn intussen de grootouders van Axelle en Isabeau. (BF/foto JS)