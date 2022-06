Aline verliest trouwring na 55 jaar huwelijk: “Eerlijke vinder kan rekenen op beloning”

Op 10 juni raakte Aline Tournoy uit Gistel haar trouwring kwijt in Sint-Andries, een deelgemeente van Brugge. Nu lanceert Aline een oproep om haar ring terug te vinden. Het gaat om een witgouden ring met twee lijnen en binnenin de inscriptie “Karel-Aline 20-07-1966”. “Ik hoop dat de eerlijke vinder hem zal terugbrengen, want volgende maand zijn we 56 jaar getrouwd”, vertelt Aline.

Aline Tournoy uit Gistel doet geregeld vrijwilligerswerk in het ziekenhuis AZ Sint-Lukas in Brugge. “Voor mijn vrijwilligerswerk moet ik alle ringen afdoen. Die steek ik dan veilig weg op dezelfde plaats in mijn handtas, zoals ik altijd doe. Toen ik 10 juni terug thuiskwam was mijn trouwring verdwenen”, vertelt Aline ontgoocheld.

“Na het ziekenhuis heb ik nog mijn wekelijkse ronde gedaan in Sint-Andries en ben ik ook even gestopt voor boodschappen. Ik had mijn tas daar even aan de kant gezet, zoals er gevraagd wordt van iedere klant. Moest er iemand in mijn tas gesnuisterd hebben, zou ik het wel gezien hebben. Ik kan ook moeilijk geloven dat iemand zomaar een trouwring zou meenemen.”

Overal gezocht

De afgelopen weken heeft Aline overal gezocht naar haar trouwring. “Ik heb mijn handtas helemaal ondersteboven gekeerd. Ik heb overal gekeken of de ring niet in de voering kon geraakt zijn door een klein scheurtje of een gaatje. Maar dat was helaas niet het geval. Ik heb ook gebeld naar alle plaatsen waar ik geweest ben, naar De Lijn, het ziekenhuis, de winkel enzovoort. Maar nergens hebben ze iets binnengebracht bij de verloren voorwerpen.”

“We zijn bijna 56 jaar getrouwd, dus voor ons is die ring van onschatbare waarde”

Daarom lanceert Aline nu een zoektocht naar haar trouwring. “Het is een witgouden ring met twee lijntjes erin. Hij ziet er hetzelfde uit als die van mijn man, maar dan iets groter. Binnenin staan ook onze namen en huwelijksdatum “Karel-Aline 20-7-1966” gegraveerd. Ondertussen is dat al moeilijk leesbaar geworden, want we zijn ook al bijna 56 jaar getrouwd. Ik heb er een slecht voorgevoel over, maar ik hoop vanuit de grond van mijn hart dat we onze dierbare trouwring terugkrijgen. De eerlijke vinder zal ook een beloning krijgen.”

Mensen, die meer informatie hebben over de trouwring kunnen terecht bij Aline Tournoy, Nederenheirweg 32, bus 102, 8470 Gistel of op het telefoonnummer 059/26.74.41.