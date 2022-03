Aline Anne (22) uit Roeselare neemt deel aan Miss Wellness Beauty Belgium-verkiezing:“Groeien in de beautysector”

De Roeselaarse studente Aline Anne (22) wou eens uit haar comfortzone stappen en besloot deel te nemen aan de Miss Wellness Beauty Belgium-verkiezing 2022. Ze mocht zich meteen finaliste noemen. “Soms moet je risico’s durven nemen, al je moed verzamelen en er gewoon voor gaan.”

Aline Anne (22) studeert Communicatiemanagement aan de Howest in Kortrijk, maar daarnaast runt ze ook haar eigen schoonheidssalon: net voor de eerste lockdown in 2020 startte ze haar wimper- en wenkbrauwsalon bij haar oma in Roeselare. Een vriendin, die al kandidate was bij de Miss Wellness Beauty Belgium-verkiezing 2022, spoorde Aline aan om ook deel te nemen aan de wedstrijd. Hoewel ze wat later dan normaal heeft toegetreden, was ze meteen als finaliste aanvaard.

“Ik heb het comité uitgelegd waarom ik zo graag wou deelnemen en heb hen meteen kunnen overtuigen”, aldus Aline. “Een belangrijke reden is dat ik eens uit mijn comfortzone wou stappen en deze verkiezing leek me een leuk en vooral leerrijk avontuur. Het is even wennen om plotseling voor de camera te staan, maar het maakt me wel zelfverzekerder en zelfvertrouwen is natuurlijk noodzakelijk als ondernemer. Daarnaast wou ik, na zo’n lange tijd afgesloten te zijn van sociale contacten, eindelijk weer eens nieuwe mensen leren kennen.”

“Dat is alvast een groot succes: ik ben in een hele toffe groep meisjes terechtgekomen, die allemaal dezelfde ambities koesteren. We willen namelijk allemaal graag verder groeien in de beautysector, dus de workshops die worden aangeboden tijdens het proces zijn voor ons natuurlijk mooi meegenomen.”

Vanaf eind januari staat om de twee weken op zondag een activiteit op het programma: een professionele fotoshoot, een persvoorstelling, trainingen en workshops. Er staan er estheticabeurzen gepland, waar de finalisten nieuwe technieken en behandelingen zullen leren kennen. Als de coronamaatregelen het toelaten, zullen de finalisten ook voor een week naar Turkije reizen, waar ze in een vijfsterrenhotel verblijven.

Risico’s

Met haar deelname hoopt Aline andere jonge meisjes te inspireren om hun dromen na te jagen. “Ik hoop dat andere meisjes doen wat ze echt willen doen, ondanks het feit dat het soms eng is om een sprong in het diepe te wagen”, zegt Aline. “Soms moet je risico’s durven nemen, al je moed verzamelen en er gewoon voor gaan. Nieuwe uitdagingen aangaan kunnen verrijkend en leerzaam zijn.”

“Bij de Miss Wellness Beauty Belgium-verkiezing leer ik om socialer te worden of hoe ik kan reageren op en omgaan met stressvolle situaties. Daarbij vind ik het belangrijk om tijdens het hele proces gewoon mezelf te blijven, interesse te tonen en me volledig in te zetten.”

De finaleshow vindt plaats op 23 april. Op die dag wordt op basis van de punten en de stemmen van kiezers de winnares verkozen. Zij zal een jaar lang de Belgische beautysector mogen vertegenwoordigen. Ze mag rekenen op uitnodigingen voor onder andere professionele fotoshoots en persvoorstellingen, maar ze zal ook de kans krijgen om ingeboekt te worden door verschillende beautycentra en -beurzen. Bovendien bestaat de mogelijkheid ook dat ze het gezicht zal worden van bepaalde schoonheidsmerken.

Salon uitbreiden

Net zoals de zeventien andere finalisten heeft ook Aline uiteraard de ambitie om te winnen, maar dat vormt voor haar geen prioriteit: “Het is natuurlijk altijd leuk om te winnen, dat wil iedere finaliste. Het belangrijkste vind ik echter dat ik vriendschappen heb mogen opbouwen met de andere kandidaten. Daarnaast vormt de kennis die ik zal mogen opdoen via de talrijke workshops voor mij de grote prijs.”

“Ik zou later namelijk heel graag mijn salon uitbreiden en ook gezichtsverzorging aanbieden. Het gezicht van iemand is het eerste dat je ziet en daarom vind ik het heel erg belangrijk dat iemand de juiste producten voor zijn of haar huidtype gebruikt. Wanneer ik afgestudeerd ben, zal ik waarschijnlijk een job in de communicatie zoeken en sparen, maar mijn uiteindelijke doel is toch om me volledig op mijn eigen schoonheidssalon te focussen.”

