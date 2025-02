Alicia Neirynck viert 102de verjaardag

Alicia Neirynck, geboren op 26 januari 1923 in Bredene, vierde afgelopen zondag een indrukwekkende mijlpaal: haar 102de verjaardag. Het feest vond plaats in het woonzorgcentrum Riethove, waar Alicia inmiddels bijna tien jaar woont. Omringd door haar drie kinderen Ida (78), Martin (75) en Willy (69), medebewoners en personeel werd deze bijzondere dag op een warme manier gevierd.

Alicia heeft zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Ze groeide op in een totaal andere tijd, tijdens het interbellum. Ze beleefde de opkomst van moderne technologie, economische veranderingen en sociale evoluties. Na haar jeugd in Bredene verhuisde ze in 1991 met haar echtgenoot Cyriel Neyrinck naar de Kasteeldreef in Oudenburg. Samen genoten ze jarenlang van het rustige, landelijke leven. Na Cyriels overlijden bleef Alicia zelfstandig, totdat ze besloot haar intrek te nemen in Riethove.

Ida, haar oudste dochter, vertelt: “Mama was huisvrouw, ze zorgde voor het gezin. Ze woont al bijna tien jaar in WZC Riethove. Daar vond ze meteen haar draai en geniet ze nog elke dag van de kleine dingen, zoals een goed gesprek of een zonnige namiddag in de tuin. Op haar verjaardag had ze een goede dag en genoot ze zichtbaar van de aandacht die ze kreeg. De burgemeester en het voltallige schepencollege kwamen langs en dat vond ze fijn.”

“Er zijn vijf honderdjarigen in Riethove, een van hen is enkele maanden ouder dan mama”, vertelt Ida verder. “Mama kan geen televisie meer kijken of lezen, haar zicht is erg slecht, maar op goede dagen neemt ze in de namiddag deel aan de ontspanningssessies in de gemeenschappelijke zaal.”

In 2023 werd Alicia uitgebreid gevierd ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag en ook het jaar nadien werd ze uitgebreid in de bloemetjes gezet. Nu, op haar 102de verjaardag, blijft Alicia een symbool van veerkracht en levenslust voor de gemeenschap van Oudenburg. (SVEK)