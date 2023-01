Alicia Neirynck uit Oudenburg viert honderdste verjaardag

De stad Oudenburg heeft er met Alicia Neirynck een eeuwelinge bij.

Ze werd op 26 januari 1923 in Bredene geboren en woonde er ook tot 1991. Toen verhuisde ze met haar echtgenoot Cyriel Neyrinck naar de Kasteeldreef in Oudenburg. Alicia bleef altijd huisvrouw en Cyriel werkte in UCB Zandvoorde. Ze kregen met Ida, Martin en Willy drie kinderen. Intussen zijn er zes klein- en zes achterkleinkinderen.

Sinds enige tijd verblijft Alicia in het woonzorgcentrum Riethove, waar ze samen met directie, personeel, vrijwilligers en schepen Romina Vanhooren vorige week haar 100ste verjaardag vierde.