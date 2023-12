Algemene belasting Oudenburg daalt

Op woensdag 20 december werd de jaarlijkse budgetwijziging ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. “Deze legislatuur zijn we erin geslaagd om de historische schuldenlast drastisch te doen dalen”, zegt burgemeester Romina Vanhooren.

“Grondige besparingen werden gekoppeld aan een sterk investeringsbeleid en tevens slagen we erin om de algemene belasting voor alle inwoners verder naar beneden te krijgen”, aldus nog de burgemeester. Voor de gezinnen daalt die van 106 naar 100 euro en alleenstaanden betalen vanaf 2024 50 euro in plaats van 53 euro. “En voortaan zullen ook eenoudergezinnen slechts de helft van de algemene gemeentebelasting betalen”, vult schepen van Financiën Tahira Malik aan.

4,5 miljoen euro

De schuldenlast van de stad, die in 2018 22,1 miljoen euro bedroeg, is al van bij aanvang van deze legislatuur het stokpaardje van de nieuwe coalitie Open VLD-Vooruit-N-VA. “Tegen het einde van deze legislatuur zal deze schuldenlast met 4,5 miljoen euro gedaald zijn”, zegt schepen van Financiën Tahira Malik.

In 2024, het laatste jaar van deze legislatuur, plant het stadsbestuur nog enkele investeringen. Zo krijgt de sportsite een openluchtfitness en wordt het basketterrein aan de sporthal vernieuwd.

Op cultureel vlak staan enkele restauraties op de agenda. “We willen het dossier voor de restauratie van de Romaanse Kerk in Ettelgem verder op punt te zetten en we mikken daarbij op belangrijke investeringen van de hogere overheid. Ook voor de Witte Molen in Roksem is dat het geval. In 2024 zullen we de vernieuwing van het Romeins Archeologisch Museum afronden met de heropening tijdens het Romeins Weekend in mei”, legt schepen van Cultuur Stijn Jonckheere uit.

Schepen van Milieu Gino Dumon kondigt belangrijke investeringen aan voor de duurzaamheid: “We zetten verder in op het plaatsen van zonnepanelen op de stads- en OCMW-gebouwen en het verledden van onze openbare verlichting.” De schepen heeft belangrijk nieuws voor wie in het centrum wil tuinieren. “Er komt een tweede site voor volkstuintjes in onze stad, namelijk aan de tuin van WZC Riethove. Komende maanden zullen we hiervoor de plannen opmaken.”

Speeltoestellen

Ook voor de jeugd en de senioren komen er investeringen. “Volgend jaar komen er nieuwe speeltoestellen en -sites: op het Abtspark, in de Waterhoenstraat en Slachthuiswijk en naast het terrein van KVK Ettelgem. En we voorzien opnieuw middelen voor een ruim activiteitenaanbod in het LDC Biezenbilk en het Dorpshuis in Roksem”, meldt schepen Jens Balliere.

Sterrenweide

Last but not least zet de stad in op de uitvoering van de masterplannen van Ettelgem en ’t Steedje. “Er zal worden geïnvesteerd in een polyvalente zaal voor Ettelgem. We willen ook de Abdijhoeve verder afwerken. En de verdere transformatie van de begraafplaatsen en de aanleg van een sterrenweide staan op de planning”, besluit burgemeester Romina Vanhooren.

De begroting werd goedgekeurd door de meerderheid, de oppositie stemde tegen. (LIN)