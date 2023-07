Algemeen directeur van Heuvelland krijgt ontslag na klachten over toxisch leiderschap ten aanzien van personeel

In Heuvelland werd eind mei de algemeen directeur van de gemeente ontslagen door de tuchtcommissie van Heuvelland. Jef Huyghe was sinds 2018 algemeen directeur sinds gemeente en OCMW fusioneerden.

Reeds in maart 2022 werd door de gemeenteraad van Heuvelland een tuchtonderzoek opgestart tegen de algemeen directeur. Dit kwam er na verschillende meldingen van personeelsleden over de samenwerking met de algemeen directeur. De voorbije maanden kwam dit dossier vaak aan bod op de gemeenteraad in diverse besloten zittingen.

“Manipulatief gedrag”

Na een klacht van personeelsleden bij de preventiedienst werd door de externe preventie-adviseur een rapport opgemaakt over het functioneren van de algemeen directeur. Dat rapport oordeelde erg streng over zijn functioneren. Het spreekt onder andere van “disfunctioneren en manipulatief gedrag” door de algemeen directeur. Sinds juni 2022 waren daardoor binnen de gemeente maatregelen van kracht om het personeel te beschermen tegen het toxisch leiderschap, na advies van de vakbonden. Zo mocht de algemeen directeur al sinds juni 2022 geen overleg meer hebben met zijn personeelsleden en moest alle communicatie via mail gebeuren, iets waartegen hij telkens procedeerde.

Nadat ook het tuchtonderzoek afgerond werd door de externe tuchtonderzoeker, werd Jef Huyghe ontslagen als algemeen directeur. De gemeente moet dus op zoek naar een nieuwe directeur.

“Beide conclusies spraken van toxisch leiderschap, waardoor de tuchtcommissie de beslissing nam om de directeur te ontslaan na het verkrijgen van deze ernstige externe rapporten” – burgemeester Wieland De Meyer

Burgemeester Wieland De Meyer reageert hierbij. “Ik heb altijd het belang van het personeel voor ogen genomen tijdens de hele procedure. Ik wens in dit dossier de sereniteit te bewaren. Het klopt inderdaad dat de algemeen directeur vorige maand ontslagen werd door de tuchtcommissie. Er was een onderzoek door de externe preventie-adviseur en een externe tuchtonderzoeker. Beide conclusies spraken van toxisch leiderschap, waardoor de tuchtcommissie de beslissing nam om de directeur te ontslaan na het verkrijgen van deze ernstige externe rapporten.”

Vaak afwezig

Vanuit bronnen binnen de gemeente vernemen we verder dat Jef Huyghe het afgelopen jaar in het geheim tientallen gesprekken met de burgemeester, het schepencollege en personeelsleden van de gemeente heeft opgenomen in een poging een juridisch dossier op te stellen, wat tot grote ongerustheid heeft geleid onder het personeel.

Naast de meldingen van het toxisch leiderschap ten aanzien van het personeel, zou volgens onze informatie het tuchtdossier ook gehandeld hebben over het feit dat hij erg vaak afwezig was en zijn taken niet uitvoerde.

De gemeente zal nu een vacature openbaar maken voor de aanstelling van een nieuw algemeen directeur.