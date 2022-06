Algemeen directeur Paul Demyttenaere na 14 jaar weg bij REO Veiling in Roeselare

Paul Demyttenaere, algemeen directeur van de REO Veiling Roeselare, is ontslagen. Hij leidde de veiling de voorbije veertien jaar in goede banen. “De persoon accordeerde niet meer met de functie”, aldus Rita Demaré, voorzitter van de veiling.

De REO Veiling uit Roeselare is toonaangevend op de nationale- en internationale versmarkt van groenten en fruit. Paul Demyttenaere volgde er in 2008 Noël Keersebilck op. Veertien jaar later mag de REO Veiling op zoek naar een nieuwe algemeen directeur.

“De taken van de algemeen directeur zullen vanaf vandaag, woensdag, worden waargenomen door het voltallige managementteam”, klinkt het in een korte mededeling bij de REO Veiling. “We willen Paul Demyttenaere danken voor zijn jarenlange inzet voor de REO Veiling.”

Recordomzet en fusie

Begin dit jaar was er nog het nieuws dat de REO Veiling in 2021 een recordomzet boekte. Een maand later werd via een persbericht aangekondigd dat de REO Veiling en Coöperatie Hoogstraten wilden fusioneren.