Algemeen directeur Dirk Lips viert 10 jaar Curando: “Van woonzorgcentra leuke plekken maken”

Curando, dat garant wil staan voor bezielde zorg thuis of dicht bij huis, bestaat tien jaar en dat wordt in Ruiselede gevierd van 3 tot en met 7 maart. De naamsverandering van wat ooit de ‘Bejaardenzorg’ werd genoemd, luidt ook een strategie-wijziging in. “Onze bedoeling is mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen”, vertelt Dirk Lips, algemeen directeur van Curando. “Daarnaast willen we van woonzorgcentra leuke plekken maken, waar mensen niet naartoe moeten maar naartoe willen.”

Curando is de bekroning van 337 jaar zorg door de Congregatie van Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën in Ruiselede. Het is dan ook niet toevallig dat Curando – dat over vijf zones onder meer 11 woonzorgcentra, 12 groepen assistentiewoningen en liefst 1600 medewerkers telt – zijn hoofdzetel in Ruiselede heeft. “In 2015 hebben we onze naam veranderd in Curando en daarmee een nieuwe strategie bepaald”, vertelt algemeen directeur Dirk Lips. “In plaats van mensen noodgedwongen naar een woonzorgcentrum (wzc) te sturen, proberen we nu mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen via diverse diensten zoals thuiszorg, gezinsverpleging, maaltijden aan huis… We verzorgen voortaan iedereen die daar nood aan heeft. Ook een 30-jarige, die bijvoorbeeld herstelt van een auto-ongeval. We merken dat zo’n diensten enorm gewaardeerd worden.”

U wil met het nieuwe Curando-zorgdorp in Ruiselede een trendbreuk maken: een woonzorgcentrum hoeft geen ultieme plaats te worden, waar je langzaam uitdooft…

“Dat is nooit ons idee van een wzc geweest. Als we zo’n centrum combineren met assistentiewoningen, er een sporthal inbouwen voor jongeren en verenigingen, een cafetaria ontsluiten voor leerlingen, een verzorgde tuin aanleggen, mooiere en ruimere kamers en interieurs maken, het niveau van de voeding verbeteren… dan wordt zo’n wzc een site voor jong en oud. We beschikken over 950 vrijwilligers – waarvan 100 in Ruiselede, Tielt en Dentergem – en die hebben we écht nodig. Zij bepalen mee de kwaliteit van onze zorg. In een wzc alleen maar zorg verstrekken, is niet meer genoeg. Er moet ook een zekere beléving zijn. Met het zorgdorp nemen we een risico van 36 miljoen, maar we gaan niet over één nacht ijs. Dit is allemaal met zorg bestudeerd.”

Binnen enkele jaren schenken zorgrobots koffie uit

Toch wordt er in de zorgsector enorm geklaagd over de acute onderbemanning.

“Dat klopt en daar zijn we intensief mee bezig. Ik kom net van de Filipijnen, om meer verpleegkundigen naar onze regio te krijgen. Dat doen we ook in India en Libanon. Die mensen krijgen in hun eigen land een intensieve cursus Nederlands, waarna ze bij ons kunnen worden ingezet. De eerste resultaten zijn zeer positief.”

Tijdens de voorbije tien jaar waren de corona-jaren een bijzonder moeilijke periode. Wat hebt u daaruit geleerd?

“We kennen allemaal racisme: mensen anders beoordelen omwille van hun huidskleur en ras. Ik heb toen ondervonden, dat er een vorm van age-isme in onze maatschappij begon te sluipen: mensen afschrijven, omdat ze een zekere leeftijd hadden bereikt. Dat heeft zich gelukkig niet doorgezet.”

Wat zijn de plannen van Curando voor de komende tien jaar?

“Dit zal u wellicht verbazen maar we zijn, in samenwerking met de Gentse universiteit, ernstig bezig met AI en zorgrobots. We hebben daar al resultaten van gezien, waarbij onze monden open vielen. Binnen enkele jaren zullen we al robots hebben, die koffie en water kunnen uitschenken. De algoritmes zijn al zo vergevorderd, dat robots probleemloos een interessant gesprek met ouderen kunnen voeren. De dag is niet ver meer dat bijvoorbeeld robots worden ingezet, om mensen op te tillen. Zo kan heel wat zwaar werk opgevangen worden.”

Curando viert tien jaar in Ruiselede vanaf maandag 3 maart, waarbij Radio Curando je favoriete muziek brengt in LDC Den Tap, Aalterstraat 10, met de nodige versgebakken oliebollen. In de woonzorgcentra kunnen – onder het motto ’10 jaren, 10 dromen’ – suggesties worden binnengebracht, om de droom van een bejaarde, een familielid of kennis waar te maken. De tien leukste dromen worden uitgevoerd! Op donderdag 6 maart kun je van een feestmenu genieten voor amper € 15. Info: 051 77 89 60 .