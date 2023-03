Alfred Verweeplein wordt tegen 2026 ontmoetingsruimte met grote loofbomen

In oktober 2022 vond een zogenaamde charette over het Alfred Verweeplein plaats. Een charette is een intense ontwerpoefening met deskundigen, bewoners, beleid en andere betrokken actoren, waarbij een oplossing voor een of meerdere problemen gezocht wordt die in hetzelfde tijdsbestek moeten opgelost worden. De charetteformule werd in Knokke-Heist voor het eerst toegepast naar aanleiding van het project Heulebrug. Onderwerp van deze charette? De toekomstige inrichting van het Alfred Verweeplein. De antwoorden zijn nu gekend. Het Verweeplein wordt tegen 2026 een ontmoetingsruimte met loofbomen.

Het Alfred Verweeplein heeft een zeer belangrijke ligging in Knokke-Heist rechtover het stadhuis waar elke burger al wel eens moet aankloppen. Maar het ligt ook pal in het commercieel centrum van Knokke-Heist. Ondanks zijn uitstekende ligging in het hart van Knokke

Dorp kampt het plein ook met enkele uitdagingen zoals uitgaansoverlast, de afwezigheid van toiletten, verkeersveiligheid en veiligheid ‘s nachts en de algemene beeldkwaliteit (losliggende tegels). We zien op het plein op dit moment verschillende spanningsvelden (jonge versus oudere gebruikers van het plein, week versus een weekendregime, een mix van shoppen en uitgaansleven, en gebruik van het plein door zowel toeristen, bezoekers als inwoners) De charette beoogde een antwoord te bieden op deze uitdagingen door actief in dialoog te gaan met experten en stakeholders (handelaars en inwoners).

Groene ontmoetingsruimte

De gemeentelijke afdeling stadsontwikkeling die dit project trekt, liet zich begeleiden door vier externe experten van volgende adviesbureaus: BUUR (bureau voor urbanisme), de Universiteit Gent en Tractebel (ingenieurskantoor gespecialiseerd in water, energie, onderzoek, ontwikkeling en infrastructuur). Na een intensieve week zijn de resultaten nu klaar. 89% van de respondenten wil dat het Verweeplein een groene ontmoetingsruimte wordt met plaats voor grote loofbomen. 78% vindt het plein de perfecte locatie voor kleine, lokale evenementen. 56% wil dat het uitgaansleven beter gefaciliteerd wordt met toiletten en bomen tegen geluidsoverlast. Evenveel procent (56) kiest voor een herpositionering van de markt waarbij de link met de groentemarkt op het Gemeenteplein duidelijker wordt.

Het toekomstige Alfred Verweeplein zal ook inzetten op een betere circulatie van de mobiliteit. Zo komt er ruimte voor een fietsenstalling, shop & go-plaatsen, taxiplaatsen, … steeds in combinatie met kwalitatieve materialen en voldoende groenzones. Het dubbelrichtingsverkeer op de Lippenslaan en Piers de Ravenschootlaan blijft behouden, maar door de mobiliteit te optimaliseren, kan er flexibel om gegaan worden met het plein. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om het plein verkeersvrij te maken bij evenementen of in functie van het nachtleven door het verkeer af te leiden. Ook eenrichtingsverkeer tijdens bijvoorbeeld de wekelijkse markt is een mogelijkheid.

Verdere stappen

Momenteel wordt de ondergrondse parking Lippenslaan (onder het Alfred Verweeplein) opgefrist. In 2023-2024 wordt een studiebureau aangesteld voor de uitwerking van het ontwerp en technisch dossier. De heraanleg van het plein zelf zal wellicht voor 2025- 2026 zijn. (DM)