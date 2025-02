Alfons Declerck (107) uit Oostende is voortaan de oudste man van het land

De 107-jarige Alfons Declerck uit Oostende mag zich voortaan de oudste man van België noemen. Zijn voorganger, Lierenaar en oud-strijder Jos De Kets, is overleden.

In een woonzorgcentrum in Berlaar is vrijdag oud-strijder Jos Kets (107) overleden. Kets was sinds november vorig jaar de oudste man van ons land. Hij overleed na een kort ziekenhuisverblijf. Jos Kets was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief als chauffeur en nam in zijn latere leven vaak deel aan vieringen en herdenkingen van oud-strijders.

Alfons Declerck (107) uit Oostende is zo de oudste man van België. Hij werd geboren op 20 mei 1917 in Bristol tijdens de Eerste Wereldoorlog, als jongste van acht kinderen. Zijn Oostendse ouders vluchtten naar Engeland tijdens de oorlog en keerden daarna terug. De man heeft met dochters Anita (77) en Patricia (72) twee kinderen. Hij trouwde met de vijf jaar jongere Suzanne Pottier, die in 2004 op 87-jarige leeftijd overleed.

“Ik trek nog goed mijn plan”, liet Alfons in 2022 optekenen aan KW. “Ver kan ik niet meer wandelen en dat vind ik jammer. Ik mis zoveel van onze prachtige stad. Het doet me plezier dat er nog steeds aan mij gedacht wordt.”

In de genen

“Papa leest elke dag nog en is nog van alles goed op de hoogte. Het oud worden zit ons een beetje in de genen. Zijn zus Juliette is 102 jaar geworden en de meesten haalden ruim de 90 jaar”, aldus dochter Anita. Dat Alfons nog helder is en nog steeds de actualiteit volgt, is duidelijk. “Jammer dat ze het zwembad een andere plaats gegeven hebben. Dat was zo’n mooi gebouw”, aldus Alfons. “Ik weet heel veel, hoor. Ik kijk elke dag naar het nieuws en lees nog elke dag in mijn boeken.”

Opvallend: in Oostende woonde een tijdje ook de oudste vrouw van het land. Alicia Van den Berghe-Corveleyn was anno 2016 de oudste nog levende Belgische vrouw. Zij overleed echter op 31 januari 2017.

