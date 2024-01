Alexander Vantyghem begint met Cercle aan jubileumjaar

Cercle Brugge had in 2023 sportief een fantastisch jaar. De filosofie binnen de vereniging is de plus één-mentaliteit, om op alle vlakken telkens opnieuw beter te doen. “Op het veld is dat bijvoorbeeld een tegendoelpunt minder, of zelf een goal meer scoren, meer punten behalen, spelers nog beter ontwikkelen en fysiek altijd een stap vooruit zetten”, stelt de ceo.

Los daarvan hoopt Alexander Vantyghem dat Cercle dit jaar gespaard kan blijven van een groot aantal geblesseerde spelers. “Als een jonge twintiger op die manier uitvalt is dat een ferme tegenslag, voor zowel de speler zelf als voor Cercle.”

Je bent nu ruim een half jaar ceo, hoe bevalt deze functie je?

“Bijzonder goed, na toch wel een pittige zomer. Ik was voorheen jurist. Een vervanger werd al sneller gevonden, maar Thomas Gheysen kon pas in oktober de definitieve overstap naar Cercle maken. De eerste maanden moest ik mijn nieuwe en oude functie combineren. Een hele uitdaging. Nu kan ik mij honderd procent inzetten met de kernzaken als ceo en mij verder verdiepen in alle verschillende departementen. Elke dag kom ik in contact met nieuwe mensen die tot de ruime Cerclefamilie behoren en die, door de situatie waarin we ons nu bevinden, steeds positief zijn. Dit geeft mij ontzettend veel energie, goesting om nieuwe initiatieven te nemen, verder te doen zoals we bezig zijn.”

Zoals het vorige seizoen kapitaliseren?

“We hebben ruim 20 procent meer abonnementhouders, bijna 30 procent aan extra sponsorinkomsten. Dat is een succes, met dank aan al onze administratieve teams. De plus één-mentaliteit ligt naast het veld ook daar. We willen verdere stappen zetten. Het is geen geheim: de voorbije jaren had Cercle telkens een groot financieel tekort. Dat dienen we dicht te rijden, grotendeels met transferinkomsten. Dit seizoen alleen is dat 18 miljoen euro aan uitgaande. Een fantastisch resultaat. Waar we het meest trots op mogen zijn, is dat we ondanks de verkoop van al die belangrijke spelers deze op een juiste manier hebben vervangen. Met iedere speler is er een plan. Kévin Denkey? Hij geniet inderdaad interesse. Als hij vertrekt zal het zowel voor hem als voor Cercle op het juiste moment zijn. Dat moment zal er ongetwijfeld komen, maar nog niet vandaag.”

Ondertussen is het project rond de 125ste verjaardag van Cercle opgestart. Wat mogen we verwachten?

“We willen er een big deal van maken, omdat het echt wel leeft. Er is het nieuwe boek over de rijke geschiedenis van onze vereniging, met ondertussen 540 stuks in voorverkoop. De 12 van Cercle, het historische team dat kon verkozen worden, waarbij we met herbruikbare bekers iets leuks zullen doen. De fans zullen die kunnen verzamelen. Verder gaan we rond de verjaardag events houden waarop iedereen zal uitgenodigd worden.”

Je was vorige week in Monaco, werden er daar bepaalde zaken besproken?

“We hebben de plannen van ons nieuw trainingscentrum finaal toegelicht zodat we ermee kunnen verder gaan. Eén van de sterkste dingen die we de laatste jaren ontwikkeld hebben, is dat we altijd op dezelfde manier werken. Ook met de nieuwe personen die er kwamen. Er is een juiste dynamiek gevonden in wat op Cercle wordt beslist en wat we aftoetsen met AS Monaco. Ook binnen de dagelijkse werking van ASM worden onze sportieve prestaties van zeer nabij gevolgd. Ons huidig succes zorgt voor een bijkomende interesse.”

Zijn de plannen voor het trainingscentrum op de Gulden Kamer in Sint-Kruis al concreet?

“Het totaalproject, waar een vergunning voor is aangevraagd, omvat vijf velden, waarvan twee in kunstgras en een gebouw met een grondoppervlakte van een kleine 3.000 vierkante meter. Dit is de laatste fase van de voorbereiding om dan effectief met de bouwwerken te starten. De bouwperiode schatten we op ruim een jaar. Dit wordt overigens een cruciaal dossier in de toekomst van Cercle, als ontwikkelingsplatform. Binnen die nieuwe infrastructuur gaan we nog betere talenten kunnen aantrekken en die kunnen laten uitgroeien tot betere spelers.”