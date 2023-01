Alexander moet dwangsom betalen per dag dat hij onbewoonbaar huis niet sloopt: “Maar dat kan ik niet doen zolang mijn nieuwe woning er niet staat”

De woning van Alexander Ghekiere (40) langs de Paanderstraat is in zo’n slechte staat dat ze van de Wooninspectie afgebroken of hersteld moet worden. Zelf woont hij in een stacaravan op hetzelfde terrein, die gebruik maakt van de nutsvoorzieningen van het bouwvallige huis. Onderneemt hij geen actie, dan komt er per dag een dwangsom van 100 euro bij. De boete loopt ondertussen tot ruim 9.000 euro op.

Alexander is in het dagelijks leven aannemer. Hij kocht de woning in de Paanderstraat aan met de intentie om later op hetzelfde terrein een nieuw huis te bouwen. “Ik woonde toen in Izegem en kreeg de vraag van een collega of een koppel de woning zou kunnen huren. Ik gaf hen een kans en vroeg een schappelijke huurprijs van 450 euro per maand. Ik hielp hen af en toe ook financieel, omdat ze na problemen hun leven terug op de rails probeerden te krijgen.”

“Na twee jaar wilden ze de overstap maken naar een sociale huurwoning, zonder mij daarover in te lichten. Om daarvoor in aanmerking te komen, moesten ze de woning in de Paanderstraat op bewoonbaarheid laten controleren. Hoewel alle faciliteiten aanwezig waren bleken er toch verschillende gebreken, waaronder elektriciteit die niet gekeurd was en vooraan hadden de glazen alleen enkel en geen dubbel glas.”

Herstelvordering

Er werden in totaal 104 strafpunten vastgesteld. De gebreken waren bij de huurders ook merkbaar, want hun kinderen werden steeds zieker. Voor die gebreken volgde een correctionele vervolging en een forse boete, die Alexander netjes betaalde. “Alleen bleef het daar niet bij”, zucht hij.

“De rechtbank koppelde ook een herstelvordering aan de uitspraak, wat betekende dat ik een jaar de tijd kreeg om het pand te slopen of te renoveren. Er zelf terug intrekken mocht niet omdat het huis ondertussen onbewoonbaar was verklaard. Ik besloot in een stacaravan op het domein te komen wonen, anders zou ik ook nog eens leegstandsbelasting moeten ophoesten. Het oude huis heb ik al deels ontmanteld, maar de andere ruimtes gebruik ik nog als bureau en opslagruimte voor mijn werk. Bovendien maak ik voor mijn stacaravan ook nog gebruik van de nutsvoorzieningen van het pand. De woning nu al slopen, is dus uit den boze. Ook renoveren is geen optie, want zodra mijn nieuwe woning gebouwd is, gaat de oude wel tegen de vlakte en zijn dat dus verloren kosten.”

Dit zijn mensonterende praktijken van de staat

Alexander beschikt ondertussen over een omgevingsvergunning voor de bouw van zijn nieuwe woning aan de achterkant van hetzelfde terrein. “Volgens mijn architect is het domein dan een werf en mag ik volgens de regels wachten met de sloop van het oude pand tot de nieuwe woning gebouwd is. Alleen redeneert de Wooninspectie niet zo. Ik wil er blijven wonen en gebruik mijn huis ook als ‘werfkeet’ tijdens de werken. Ik word dus feitelijk op straat gezet.”

“Ondertussen is de deadline verstreken en betaal ik sinds begin oktober een dwangsom van 100 euro per dag. Dat bedrag is ondertussen opgelopen tot ruim 9.000 euro. We gaan hier verzet tegen aantekenen. Dit heeft me al ontzettend veel tijd en geld gekost en werkt op mijn gemoed en gezondheid. Dit zijn mensonterende praktijken van de staat.”

Het huis staat ook op de lijst van verwaarloosde panden van de gemeente Meulebeke. De Woonwinkel regio Tielt laat weten dat voor de belasting een eenmalige vrijstelling van drie jaar bekomen is omdat Alexander over een omgevingsvergunning beschikt.