Alexander (40) weigert zijn huis te slopen en dat kost hem iedere dag geld: “Ik laat het hier niet bij”

Alexander Ghekiere (40) uit Meulebeke betaalt al maandenlang een dwangsom voor een ongeschikt verklaarde woning die hij weigert te renoveren of af te breken. Die werd hem opgelegd omdat hij het huis verhuurde aan een dakloos gezin. Een nieuw proces om van die dwangsom af te geraken, draaide maandag op niets uit en Ghekiere moet opdraaien voor de gerechtskosten. “Ik laat het hier niet bij.”

Alexander Ghekiere kocht de verouderde woning in de Paanderstraat om er op termijn een nieuwe woning te bouwen. In 2017 werd hij echter via via gecontacteerd door een dakloos gezin dat onderdak zocht. “Ik heb de woning zelfs nooit officieel te huur aangeboden”, zegt Ghekiere. “Ik wou gewoon die mensen van straat halen, dat is de oorzaak van de hele kwestie. Ze hadden immers gehoord dat ze sneller aan een sociale woning zouden geraken als hun huidige verblijfplaats in slechte staat was.”

100 euro per dag

In december 2018 kwam onverwacht de wooninspectie langs in de Paanderstraat en die stelden heel wat gebreken vast. Er was onder meer vochtschade en een verhoogd risico op brand en elektrocutie. In augustus 2021 werd Ghekiere daarvoor veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro, waarvan de helft effectief. Hij kreeg tot oktober 2022 om het huis te renoveren of te slopen. Dat weigert Alexander tot op heden te doen dus een dwangsom van 100 euro per dag blijft lopen.

Hij woont intussen in een caravan naast het huis maar gebruikt het nog voor de nutsvoorzieningen en als bureau en werkplaats, daarom wil hij het voorlopig nog niet slopen. Alexander spande zelf een proces aan tegen het Vlaamse Gewest om de dwangsom terug te draaien. Maandag werd zijn rechtstreekse dagvaarding afgewezen en Alexander moet 1.800 euro gerechtskosten betalen.

Geschreven naar koning

“Volledig onrechtvaardig”, vindt hij. “Nog voor de dwangsom inging, had ik al een sloopvergunning. Ik ga het hier niet bij laten. Ik heb er al over gepraat met de burgemeester en zelfs de koning aangeschreven, ze begrijpen het allemaal maar ze kunnen niets doen. Ik ben het beu, er gaan ongelukken gebeuren. Als het niet via de gerechtelijke weg kan, dan zal het daarbuiten moeten.”