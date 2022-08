Alerte Koekuit toont sympathie voor boer Luc

Vorige maand getuigde landbouwer Luc Nuytten (68) uit de Veldstraat in deze krant hoe hij al twee decennia lang het slachtoffer is van de impasse rond het bedrijventerrein Menen-Wervik. Hij wijst de provincie en de wijkraad Alerte Koekuit met de vinger. Deze laatste is van mening dat het verkeerde doelwit gekozen wordt.

“Door die impasse staat mijn leven al 20 jaar stil, ik kan niet vooruit noch achteruit”, betreurt Luc Nuytten. “Niemand bekommert zich om het lot van de boer. Als het dossier nog langer blijft aanslepen, ga ik hier nog dood ook”, wijst hij naar de nieuwe procedure die de wijkraad onlangs aanspande bij de Raad van State. “Geef me mijn centen voor mijn grond, dan ben ik hier morgen weg”, snakt hij naar een welverdiend pensioen. Filippe Verfaille van de Alerte Koekuit vindt dat het verkeerde doelwit gekozen wordt. “In deze wraakroepende situatie hebben we altijd sympathie getoond voor de landbouwer en zijn bedrijf. De Alerte Koekuit heeft altijd geijverd voor het niet realiseren van een industriezone. Liefst hadden we dat de toestand bleef zoals ze was en dat de boeren konden voortboeren. Maar deze industriezone wordt door de provincie zonder scrupules door de strot van de inwoners geduwd. Menen-West moet en zal er komen, al onze acties ten spijt.”

“De andere boeren op de zone werden letterlijk uitgekocht door bedrijfsleiders die plannen hadden voor de industriezone. Boer Nuytten heeft de pech dat hij pal op de rand van de geplande zone ligt. Dit is minder interessant omdat daar een eventuele bufferzone zou komen. In het artikel wordt gezegd dat men boer Nuytten zou buitendragen. Het is niet moeilijk te raden van wie dit komt. Van mensen die dachten dat men hier eens snel een industriezone zou realiseren. Dit roept grote vragen op over de gehanteerde ethiek bij de betrokkenen. Het is onbegrijpelijk dat dit zomaar kan. De provincie zou zich dus beter bekommeren om deze landbouwer want zij is de eerste oorzaak van zijn problematiek”, aldus Filippe Verfaille. (CB)