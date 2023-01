Alec Segaert was Krak van Lendelede 2021: “Een erkenning in eigen gemeente”

‘Krak van Lendelede’ verkozen worden is volgens onze vorige Krak-winnaar en wielerkampioen Alec Segaert meer dan de moeite waard. “Krak zijn in eigen gemeente betekende voor mij dat veel Lendeledenaars me kenden en ook steunen in wat ik deed en nog doe”, zegt Alec.

Alec Segaert mag zich voor eeuwig en altijd Krak van Lendelede 2021 noemen. Hij noemde de andere 4 genomineerden ijzersterke kandidaten, maar hij had misschien het voordeel dat hij de meest bekende Lendeledenaar was door zijn uitstekende prestaties als wielrenner. Hij behaalde bij de beloften een 2de plaats in Parijs-Roubaix, werd Europees kampioen tijdrijden in Trento en won een bronzen medaille op het WK tijdrijden in Brugge.

Nadien werd hij gehuldigd in de sporthal in bijzijn van 300 supporters. En dan is er nog zijn supportersclub uit café De Kluisberg waar uitbater Sofie – voor de vrienden Suzy – met de ‘Bende van Suzy’ of ‘De Suzies’ Alecs prestaties van nabij volgde.

Toen Alec Vernam dat hij de Krak van 2021 was, klonk hij heel tevreden: “Blijkbaar stemden veel mensen voor mij en dat heeft me geraakt. Ik ben trots om Lendeledenaar te zijn!”

“Ik heb goede herinneringen aan de ontvangst van de Kraks in de provincie”, aldus Alec. “Ik was op voorhand niet écht op de hoogte van wie de andere Kraks waren. En het was leuk eens van hen te horen wat er leeft in de andere gemeenten en steden. Het voorbije jaar waren de reacties op mijn Krak-verkiezing eerder beperkt. En dat is ook een beetje normaal. Bij mij reageren de mensen vooral op mijn prestaties als wielrenner. Ik heb het uiteraard heel druk en ben maar weinig thuis in Lendelede.”

“Ik zit nu mijn 2de jaar burgerlijk ingenieur aan de unief Leuven. Momenteel ben ik in voorbereiding van het nieuwe wielerseizoen op wielerstage met het Lotto-Dstny-team. Nog tot juni rij ik voor Lotto-Dstny bij de beloften U23 en hoop even goed te doen als vorig jaar. Vanaf 1 juni 2024 word ik profrenner bij dezelfde ploeg. Overwinningen in de koers nemen ze me niet meer af, dat ik Krak 2021 werd van Lendelede ook niet.”

(IB/foto FM)

