Aleandro Van Steenbrugge is kersvers Anzegems Gaperke: “Tof om ambassadeur van Anzegem te mogen zijn”

Na drie jaar de Gapersfeesten gemist te moeten hebben, genoten de Anzegemnaren de laatste zaterdag van juni opnieuw met volle teugen van deze lokale feesten. Vanaf ’s morgens maakten de Anzegemse kinderen zich al op om hun beste beentje voor te zetten tijdens de alom gekende Gapersverkiezingen en in de vooravond werd er dan gestreden om de finaleplaats. Het was uiteindelijk Anzegemnaar Aleandro Steenbrugge (11) die het rood-gele ‘Gaperspakje’ mocht aantrekken.

Aleandro omschrijft zichzelf als een sportieveling die voetbalt bij de Groene Duivels in Ingooigem en wielrent bij Litubel Parket. “Ik hou wel van spelletjes en uitdagingen”, zegt het kersvers Gaperke dat net de deur van het vijfde leerjaar achter zich toetrok in ’t Bollebos in Anzegem.

“Mijn vrije zondagnamiddagen breng ik door in de Chiro te Ingooigem.”

In de finale van de Gapersverkiezing speelde Aleandro de spelletjes samen met zijn papa Steven Van Steenbrugge, die hij als peter gekozen had. “Samen met mijn papa lukten de behendigheidsspelletjes heel goed”, vertelt de jeugdige ambassadeur van Anzegem. “Ook de kennisronde waarin we moesten bewijzen dat we heel wat wisten over elkaar, verliep vlot. Het was superleuk en een spannende uitdaging. Het was dan het spannend afwachten tot het afroepen van de winnende naam van het Gaperke. Ik veerde hoog recht toen ik mijn naam hoorde!”

Drie broers

Door corona zag Django, de jongste broer van Aleandro, de kans voorbij gaan om deel te nemen aan de Gapersverkiezingen. “Bij mijn overwinning kon Django het niet verstoppen dat hij het echt wel jammer vond dat hij niet de kans kreeg om deel te nemen”, vertelt Aleandro. “In de voetsporen van mijn oudere broer Guillermo loop ik wel. Dertien jaar geleden sleepte hij de titel van Gaperke in de wacht.”

Dertien jaar geleden sleepte mijn broer Django de titel van Gaperke in de wacht

“Bij mijn overwinning kreeg ik een puzzel van duizend stukken, een Bluetooth luidspreker van Thunder en natuurlijk het gekende rood-gele Gaperspak”, vervolgt de jonge knaap.

“Ook deze week mocht ik nog een kaartje ontvangen met felicitaties van onze burgemeester Gino Devogelaere die me een jeugdig ambassadeur van Anzegem noemde. Er worden geen specifieke taken aan het Gaperke gekoppeld, maar het is wel een mooie, jaarlijkse traditie om de titel te mogen dragen.”

Nieuwe datum geprikt

De organisatoren klonken unaniem tevreden over de massale opkomst en ‘de beste bands ooit’. Een nieuwe datum voor een volgende editie werd reeds geprikt op zaterdag 24 juni 2023.