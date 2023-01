Aldi Menen wordt tijdelijk outletwinkel wegens renovatie

Vaste klanten van de Aldi-vestiging in de Noordstraat in Menen zullen het al gemerkt hebben: de supermarkt is sinds de jaarwisseling gesloten. De winkel wordt grondig gerenoveerd en zal pas deze zomer heropenen. In afwachting opent Aldi er vanaf 11 januari tijdelijk een outletstore.

Het Aldi-filiaal nabij rotonde La Palma wordt gerenoveerd en uitgebreid. De winkeloppervlakte zal met een derde toenemen. “Dankzij de renovatie zullen onze klanten in de toekomst comfortabeler kunnen winkelen. Ook creëren we extra plaats voor ons groeiend aanbod verse producten”, klinkt het bij Aldi.

“Verse producten zoals groenten, fruit, vlees, vis en bereide gerechten zullen vooraan in de winkel geplaatst worden. Zo wordt het voor onze klanten nog eenvoudiger om hun inkopen te doen. Ze kunnen de meest essentiële producten, die doorgaans bovenaan eenieders boodschappenlijstje staan, meteen in hun winkelkarretje leggen.” De winkel wordt ook uitgerust met energiezuinige en duurzame toepassingen zoals regenwater- en warmterecuperatiesystemen.

Sterk verlaagde prijzen

De verbouwingswerken vangen volgende maand aan. De heropening van de vernieuwde winkel is gepland voor juni. In afwachting zal het huidige filiaal dienst doen als outletwinkel. Van 11 januari tot en met 1 februari zullen er resterende voorraden non-food producten verkocht worden aan sterk verlaagde prijzen.