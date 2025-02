“Alcohol is zo verleidelijk”: veertiger voor tweede keer in enkele maanden veroordeeld voor partnergeweld

Op 10 april 2024 veroordeelde een rechter Senne D. tot een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden voor slagen aan zijn partner. Een waarschuwing die niet lang bleef hangen want slechts één maand later was er opnieuw geweld tussen het koppel. “Hij greep haar enkel bij de enkels om haar buiten te zetten, om haar het zwijgen op te leggen”, aldus advocaat Stefaan Bonte. De man kreeg nog eens een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden met begeleidende voorwaarden en een boete van 400 euro.

Het koppel leerden elkaar kennen op de psychiatrische afdeling. Hij was er opgenomen voor een verslaving aan alcohol en zij voor een verslaving aan medicatie.

Halverwege mei ging het opnieuw mis. Beiden hadden teveel gedronken en dat resulteerde in geweld. “Hij greep haar enkel bij de enkels om haar buiten te zetten, om haar het zwijgen op te leggen”, aldus advocaat Stefaan Bonte. Senne D. werd voor de onderzoeksrechter geleid maar mocht vertrekken onder strenge voorwaarden. Eén van die strenge voorwaarden was een contactverbod maar ondanks het contactverbod is het koppel terug herenigd.

De man erkent zijn probleem met alcohol. “Ik moet gewoon van de alcohol blijven”, aldus D. “Ik heb er veel spijt van, ben kwaad op mezelf. Maar alcohol is zo verleidelijk…”

Het lijkt nu goed te gaan tussen het koppel. Ondertussen laat de man zich begeleiden en zij drinkt ook niet meer.

Van de rechter kreeg hij nog eens een voorwaardelijke celstraf, van 8 maanden dit keer, met begeleidende voorwaarden. Hij kreeg ook een boete van 400 euro.