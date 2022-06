Albertina viert 103de verjaardag in De Waterdam in Roeselare

In het woonzorgcentrum De Waterdam in Roeselare werd donderdagmiddag de verjaardag van de tweede oudste persoon van de stad gevierd. Albertina Feys wordt er maandag 103.

Albertina werd geboren op 27 juni 1919 in Torhout, maar groeide eigenlijk op in Beveren. Ze huwde met Marcel Willaert, samen kregen ze vijf kinderen. Na hun huwelijk bleven ze aanvankelijk wonen bij haar ouders in Beveren. In 1947 nam het koppel hun intrek in hun nieuwe woning langs de Kouterweg in Beveren. Terwijl Marcel aan de slag was bij de firma Jonckheere in Beveren zorgde Albertina als huisvrouw voor de kinderen. Na het overlijden van haar man verhuisde Albertina in 2003 naar een bejaardenwoning van De Mandel in Westrozebeke.

Bezoekjes

Pas vorig jaar verhuisde ze naar het woonzorgcentrum De Waterdam. Hoewel ze niet meer goed hoort, verkeert Albertina nog steeds in goede gezondheid. Op haar kamer kijkt ze televisie en ze neemt nog graag deel aan de groepsactiviteiten in het woonzorgcentrum. Daarnaast geniet ze ook van de bezoekjes van haar familie. Zij schoven donderdag mee aan tafel voor een feestje.