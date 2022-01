Albert Verscheure en Isabel Devoldere vieren diamanten jubileum in Ingelmunster

Op zondagmiddag 23 januari vierden Albert Verscheure en Isabel Devoldere hun diamanten bruiloft in zaal Rouge é Blanc in de Bruggestraat in Ingelmunster.

Albert (84) studeerde vijf jaar aan de Normaalschool in Torhout. In januari 1958 begon hij als leerkracht in de gemeenteschool. Hij gaf les in het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar. Van 1979 tot 1993 was hij directeur in de gemeenteschool. Hij nam afscheid op 1 september 1993. Isabel (82) was thuisstikster van laarzen. Na het huwelijk was ze huisvrouw.

Drie eretitels

In 1979 – het jaar dat Albert ook schooldirecteur werd – stichtte hij de heemkundige kring Den Hert. Vele jaren ging al zijn vrije tijd en energie naar deze vereniging. Als redactieverantwoordelijke gingen er veel teksten door zijn handen. Hij deed ook veel opzoekingswerk en nam ook teksten voor zijn rekening. Rond 2010 stopte de heemkundige kring Den Hert met de publicatie van brochures. De reden? Men vond geen nieuwe mensen meer die teksten wilden schrijven voor het tijdschrift. Ook een oproep naar nieuwe bestuursleden leverde niet het gehoopte resultaat op. Zoveel jaren later blijft heemkunde nog altijd zijn hobby. Bestuursleden of leden van andere heemkundige kringen doen wel eens een beroep op zijn kennis en vragen uitleg.

Albert was lid van diverse verenigingen. Waar hij een handje kon toesteken, deed hij dat met plezier. Door zijn activiteit bij vele verenigingen en groepen, is Albert een uniek fenomeen. Hij kreeg daarvoor ook drie eretitels. In 1982 werd Albert sportlaureaat voor zijn werk in de gemeentelijke sportraad. In 1989 kreeg hij de persprijs en in 2000 ontving hij de Cultuurtrofee van Ingelmunster. Hij is ook één van de weinige dorpsgenoten die van 2016 tot 2020 de bouw van de nieuwe Brigandsbrug volgde, met als resultaat een grote reeks foto’s. Albert maakt ook graag een wandeltochtje en leest vaak. Isabel blijft het liefst thuis, alhoewel het echtpaar vele jaren op reis ging. Ze bezochten heel Europa. Ze reisden van Noorwegen tot Egypte. Albert is ook graag bezig op de computer.

Twee kinderen

Het gezin Verscheure bestond uit zeven kinderen, waarvan enkel Albert nog in leven is. Hij is ook de enige die 60 jaar huwelijk mag vieren. Op 30 december 1961 trouwden Albert en Isabel. Ze woonden in de Hinnebilkstraat en daarna vele jaren in de Doelstraat. Op 11 juli 2011 verhuisden ze naar een nieuw appartement in de Stationsstraat, rechtover het kasteel. De jubilarissen hebben twee kinderen: Koen (1963) die met Kathy door het leven gaat (Rumbeke) en Els (1964), getrouwd met Nik Levecque (Onze-Lieve-Vrouwstraat). Ze hebben vier kleinkinderen en één achterkleinkind, geboren op 14 december 2021.