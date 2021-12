Albert Heijn verwent kleine ziekenhuispatiëntjes in AZ WEST Veurne met knuffels

Door de verstrengde coronamaatregelen moeten we weer allemaal wat extra water bij de wijn doen en verliezen de eindejaarsfeesten een beetje van hun glans.

Maar dat is klein bier in vergelijking met de kinderen die deze feestelijke dagen moeten doorbrengen in een ziekenbed. Om die lieve schatten een spreekwoordelijk hart onder de riem te steken, trakteert Albert Heijn Veurne hen op een assortiment knuffelhamstertjes.

“Albert Heijn wil niet zomaar een supermarkt zijn”, vertelt algemeen manager Benoit Dezutter. “We zien het als onze missie om het leven van de mensen makkelijker te maken. En dat kan op veel manieren. Komende dagen zullen tientallen kinderen tussen 0 tot 15 jaar de feestdagen moeten doorbrengen in het ziekenhuis. De mensen hier doen hun uiterste best om het hen zo aangenaam mogelijk te maken. En ook wij proberen ons steentje bij te dragen.”

Het nieuwe filiaal van Albert Heijn Veurne is momenteel in volle opbouw. De opening is voorzien op 30 maart 2022.