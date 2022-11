Albert Heijn in Ring Kortrijk heropent winkel na verbouwingswerken

Albert Heijn in Ring Kortrijk is terug open. Tijdens de 14-daagse verbouwingswerken onderging de supermarkt, na negen jaar, een uitgebreide facelift. Om 9 uur verwelkomde de mascotte ‘Albert Heijn Hamster’ en het personeel de klanten op een feestelijke wijze. Ze worden getrakteerd op poffertjes. “De winkel is mooier en duurzamer. Dit maakt het boodschappen aangenamer”, klinkt het bij Albert Heijn. De eerste klanten vinden het alvast een geslaagde update.

Albert Heijn Kortrijk biedt met de vernieuwde winkel een ruimer aanbod producten aan. De nieuwe, versafdeling is ruimer, je kan nu ook terecht bij een sushistand en de bakkerij kreeg een nieuwe look. Daarnaast zijn er meer zelfscankassa’s.

Bij de pakketkluizenwand van Bol.com kan je terecht om Bol.com-pakjes op te halen. Met de digitalisatie van de etikettering bij de producten is het manueel aanpassen van de prijzen in de rekken voorgoed voorbij.