Albatros helpt al 30 jaar nieuwkomers op weg in de Hoppestad: “Buddy’s ondersteunen de nieuwkomers waar nodig”

De Poperingse vrijwilligersvereniging Albatros helpt sinds 1993 nieuwkomers op weg in de Hoppestad. Via een buddywerking helpen ze hen bij hun inburgering. “Dat gaat van Nederlands oefenen, tot het helpen zoeken naar een huisvesting of werk en hen wegwijs maken in de stad”, zegt voorzitter Manu Claes.

“De oorlog in Servië in 1993 betekende het begin van Albatros. Met een beperkt aantal leden werd toen, met als voorzitter Rosette Billiet, de werking opgestart. Albatros is een vrijwilligersvereniging die asielzoekers, nieuwkomers en anderstaligen helpen om zich in de gemeenschap te integreren”, vertelt huidig voorzitter Manu Claes (76). Sinds 2011 is hij voorzitter van Albatros en sinds 2008 lid van de vereniging.

“Ik ben geboren in de mijnstreek. De helft van mijn klas waren vreemdelingen en daar waren zo’n 38 verschillende nationaliteiten. Toen ik hier in Poperinge arriveerde, dat was in 1972, waren er geen vreemdelingen te bespeuren. Dat was een cultuurshock. Met onze vrijwilligers proberen we bij de Poperingse inwoners ook goodwill te creëren tegenover de nieuwkomers. Onder nieuwkomers horen vluchtelingen, maar ook anderstaligen en mensen uit onze buurlanden. Bij het horen van een buitenlandse naam schrikken mensen nog steeds, daarom is het niet eenvoudig voor hen om een woning te vinden op de private markt. We bemiddelen daarom ook bij het zoeken naar huisvesting. Dat doen we enkel als we weten dat het huis proper zal onderhouden worden, de betalingen in orde zullen zijn.”

Praatcafé

Naast het wegwijs maken in de stad en de ondersteuning bij het zoeken naar een woning organiseert Albatros verschillende activiteiten. “Vroeger deden we huiswerkbegeleiding, maar dat werd vorig jaar overgedragen aan het OCMW. Buurthuis De Bellewijk en de Poperingse bibliotheek organiseren dit nu. Ons wekelijkse praatcafé vindt elke vrijdagnamiddag van 13.15 tot 14.30 uur plaats in de bibliotheek. Taal is een belangrijk onderdeel om je te kunnen integreren, ongeacht je afkomst. Bij het zoeken naar werk of een woning, om naar de winkel te gaan, een gesprek aan te knopen met iemand.. Ook bij het zoeken naar werk helpen onze vrijwilligers, maar de taal heb je natuurlijk wel nodig. De praatcafés zijn dan ook een mooie aanvulling op de Nederlandse lessen die de nieuwkomers al volgen”, zegt Manu.

“Naast de wekelijkse praatcafés en ons buddywerk staan ook een drietal vaste activiteiten op de agenda voor de hele groep. Aan het begin van de zomervakantie trekken we naar een pretpark en aan het einde van de zomervakantie is er een groot zomerfeest. Tijdens de kerstvakantie organiseren we ons winterfeest. We mogen steeds zo’n 120-tal mensen ontvangen.”

De Poperingse vrijwilligersvereniging Albatros helpt sinds 1993 nieuwkomers op weg in de Hoppestad. © gf

Buddywerking

De Vlaamse overheid lanceert een buddywerking om nieuwkomers te helpen bij hun inburgering. Een aanpak waarmee Albatros al in 1993 mee aan de slag ging. “Via het OCMW krijgen nieuwkomers de vraag of ze een bezoek van Albatros willen. De vrijwilliger probeert op zijn beurt een goede band op te bouwen met het gezin. Buddy’s ondersteunen de nieuwkomers waar nodig. Momenteel hebben we een 28-tal actieve vrijwilligers. De laatste maanden komen er alleen maar vrijwilligers bij. Mogelijke vrijwilligers worden altijd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met mezelf waarbij we op zoek gaan naar de beste invulling voor hen als vrijwilliger en waarbij ze ook hun eigen grenzen kunnen trekken.”

Op dit moment zijn er een 200-tal nieuwkomers, kinderen inbegrepen, ingeschreven bij Albatros. “Dat aantal verandert steeds. Op het moment dat een asielzoeker erkend wordt, zijn ze vrij om te gaan en staan waar ze willen. Sommige trekken weg uit Poperinge, maar sommige kiezen ook bewust om te blijven. Poperinge is een stad op mensenmaat. Je hebt hier alles dat je nodig hebt om te kunnen leven en alles is dichtbij. Winkels, tewerkstelling, een treinstation, sportaccommodatie, cultuur en de mensen zijn hier vriendelijk”, zegt Manu. “Sinds de oorlog in Oekraïne zijn er 25 à 30 families toegekomen in Poperinge. Het is een heel sterk en positief volk. Ondanks de miserie waaruit ze komen, blijven ze zeer optimistisch.”