Alarmfase hitteplan van kracht bij brandweer Westhoek

De brandweerlieden in regio Westhoek zweten, puffen en blazen dezer dagen in hun warme interventiepakken. Daarom is momenteel de alarmfase van het interne hitteplan van kracht bij Brandweer Westhoek. Die roept ook op om goed op te letten met vuur zodat er geen grasbranden ontstaan.

“Hierdoor worden onze ploegen sneller afgelost tijdens grote interventies en komt na een half uur een rehabilitatieteam ter plaatse met extra drinkwater, zonnecrème en sportdrank om het zout- en suikerpeil op het juiste niveau te houden”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek.

“Tijdens het opruimen van het materiaal op het einde van een interventie werken we al sneller eens zonder de warme interventiejas en uitrusting.”

Een aantal brandweerlui en interventievoertuigen moesten maandagmiddag uitrukken voor een brand in een gebouw aan de Surmont de Volsberghestraat in het centrum van Ieper. Het bleek te gaan om een appartementsgebouw, maar ter plaatse werd geen grote brand vastgesteld.

Door een brandje in de liftkoker ging een rookalarm af en kwam een persoon vast te zitten in de geblokkeerde lift. De persoon was vlot bevrijd en het brandje snel geblust, waardoor het uiteindelijk niet ging om een ‘grote interventie’.

Grasbrand

“Hopelijk kunnen we het aantal grote interventies zeker tijdens deze hete dagen beperken”, aldus Louagie, die het zo wil houden. Daarom doet hij een oproep om grasbranden te voorkomen.

“Grasbranden verspreiden zich zeer snel en vergen veel van onze medewerkers, die in dit weer snel uitgeput raken. Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Agentschap Natuur en Bos kondigt brandfase oranje af in West-Vlaanderen. Gooi geen sigaretten in het gras, rook niet in natuurgebieden en bossen, gooi geen gebruikte lucifers op de grond. Vuur maken is verboden, gebruik geen wegwerpbarbecues in parken, laat geen glas achter in het park.”

(TP)