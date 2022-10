Alara Adilow en Kenneth Swaenen verblijven in Huis van de Dichter: “In dialoog treden over het schrijverschap”

Het Huis van de Dichter in Watou wordt sinds begin 2018 opengesteld als schrijfresidentie en dat 20 weken per jaar. Alara Adilow en Kenneth Swaenen zijn de nieuwe residenten.

Het Huis van de Dichter is de voormalige woonst van Gwy Mandelinck in Watou. Journaliste en auteur Jelle Van Riet werd recent ambassadeur van het Huis van de Dichter. “Alara Adilow en Kenneth Swaenen zijn de nieuwe residenten. Alara Adilow is queer schrijfster van Somalische afkomst. Zij is columnist bij literair tijdschrift Elders, publiceert maandelijks een blog over genderdysforie en makerschap. In 2022 won ze de El Hizrja prijs voor proza, werd ze geselecteerd For the Public in Residence voor de queer – en transgender gemeenschap in museum Arnhem en verscheen haar debuutbundel Mythen en Stoplichten”, zegt Peter De Roo van het Huis van de Dichter.

Kruisbestuiving

Kenneth Swaenen is dichter en werkt als leraar Nederlands voor anderstaligen in Antwerpen. Er verschenen van hem gedichten in Poëziekrant, het online literair tijdschrift Het Gezeefde Gedicht, en het e-zine Roer. Zijn gedicht ‘Wintergroen’ werd verkozen tot het Stadsgedicht Ronse 2020. In 2021 won hij de tweede editie van de Zeef Poëzieprijs en debuteerde hij met de bundel Witte dwergen. “Tijdens de schrijfresidentie in Watou zal ik voornamelijk werken aan een manuscript voor een tweede dichtbundel die vertrekt vanuit de relatie tussen lichaam en ruimte. Ik hoop er inspiratie op te doen voor de auteursresidenties van Literatuur Vlaanderen in het secundair onderwijs waaraan ik volgend jaar mag deelnemen. Tot slot kijk ik uit naar de eventuele kruisbestuiving met mijn co-resident en hoop ik in dialoog te kunnen treden over het schrijverschap”, zegt Kenneth Swaenen. (LBR)