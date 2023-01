Alain Paesbrugghe ontvangt eretitel Meester in de Arbeid: “Ik zal mij verder blijven inzetten”

Alain Paesbrugghe mocht op 16 december het gouden ereteken Meester in de Arbeid sector Audit, Boekhoudkundige en Fiscale Beroepen ontvangen. “Het is een erkenning voor het beroep en voor de vele jaren in dienst van de gemeenschap.”

Alain Paesbrugghe (61) woont en werkt in Houthulst. Alain is financieel directeur bij de gemeente Houthulst en werkt er sinds 1988 op de gemeentelijke financiële dienst. Sinds 1999 is hij ook gewestelijk ontvanger bij ABB, het Algemeen Binnenlands Bestuur. Nu kon hij in Brussel het gouden ereteken Meester in de Arbeid sector Audit, Boekhoudkundige en fiscale beroepen ontvangen.

Erkenning

“Vroeger ontving ik al de Zilveren Palm van ABB en nu mocht ik dus naar Brussel, waar ik samen met 24 anderen het gouden ereteken mocht ontvangen. Er waren maar drie West-Vlamingen: iemand uit Ieper, iemand uit Koekelare en ikzelf.”

“Om dit ereteken te bekomen moeten er heel wat documenten ingevuld worden, waarvoor de algemeen directeur van de gemeente Houthulst, Dries Braeye, heel wat werk verzet heeft. Het werd een dossier van 15 pagina’s met onder andere het advies van de burgemeester, Joris Hindryckx, en van de werkgever in Brussel.”

“Daarnaast waren er ook tal van papieren nodig die bewijzen dat de persoon in kwestie voldoet aan alle eisen om dit ereteken te mogen ontvangen”, vertelt Alain. “Op 16 december mocht ik naar Brussel om daar tijdens de protocollaire ceremonie het ereteken te ontvangen. Het was een hele belevenis. Deze eretekens worden maar eens om de vijf jaar uitgereikt. Ik zie het als een erkenning voor het beroep en voor de vele jaren in dienst van de gemeenschap.”

Alain blijft, ondanks dat hij de enige in de gemeente en één van de slechts 24 van het hele land is die dit ereteken ontvangt, heel bescheiden. Zo reageert Alain: “Ik ben natuurlijk wel vereerd, maar men moet daar niet meer over zeggen dan wat het is, het is en blijft een ereteken.” Het koninklijk besluit over het toekennen van het gouden ereteken Meester in de Arbeid sector Audit, Boekhoudkundige en Fiscale Beroepen wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Intussen blijft Alain nog wel een tijd verder werken tot hij de pensioenleeftijd bereikt heeft: “Ik zal mij verder inzetten zoals voordien en zorgen dat alles goed geregeld blijft.”

