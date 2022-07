Alain en Frederique voor tweede maal Belgisch Kampioen Leeuwentoren

Het Menense duo Alain Dewitte (55) en Frederique Ryckebosh (48) is voor de tweede keer Belgisch kampioen Leeuwentoren geworden. Het spel ontstond pas in 2017, en is een hersenspinsel van de Ieperse leerkracht Stefaan Vanoplynes.

In de zomer van 2017 bedacht Stefaan Vanoplynes, een leerkracht van het zesde leerjaar uit Ieper, een spel die buiten en met houten blokken gespeeld moest worden. Als gezelschapsspelletjesfanaat zocht hij iets een tussen een mix van Kubb en petanque. Hij doopte het ‘Leeuwentoren’, omdat het gebaseerd was op de Leeuwentoren van de Ieperse vestingen.

Al snel werden er Belgische kampioenschappen georganiseerd. Na slechts vier jaar telt Menen een duo kampioenen, Alain Dewitte (55) en Frederique Ryckebosh (48), die voor de tweede keer de titel pakten. “We werken samen en de schoonbroer van uitvinder Stefaan werkt ook bij ons”, legt het duo uit.

“Een paar jaar geleden introduceerde hij ons in dit nieuwe spel en we waren onmiddellijk verkocht”, zegt Alain. De twee vrienden participeerden in 2021 al aan het Belgische Leeuwentoren toernooi en niet zonder gevolg. “Ons duo team heette ‘Smetvrees’, een ludieke knipoog naar Corona, en we werden verrassend winnaar van dit gebeuren. Er deden vorig jaar 48 ploegen mee, bestaande tussen twee en zes spelers”, aldus Frederique.

Sfeercafé St.-Christophe

Dit jaar vond het Belgische Kampioenschap Leeuwentoren opnieuw plaats in sfeercafé St.-Christophe in Ieper. “Er schreven zich maar liefst 60 ploegen in, goed voor 192 spelers. In de eerste twee weken van juli waren er de voorrondes. En op 16 juli begon de grote finale, en we waren er opnieuw bij”, lacht Frederique. Ons duo was er niet alleen bij maar ze wonnen opnieuw met verve het hele toernooi. “Het was nochtans moeilijker dan verleden jaar. Er kwamen ook een paar Kubb specialisten af die dachten dat dit hetzelfde zou zijn maar wij bewezen hun ongelijk”, lacht Alain.

Leeuwentoren is een leuke aanwinst bij de ‘outdoorspellen’. Het spel heeft zijn naam te danken aan de Leeuwentoren die je nog steeds kan bezoeken op de Ieperse vestingen. De naam verwijst naar de kracht en de stevigheid van de constructie. “Wat begon als een idee, kreeg ondertussen al een logo en is beschermd op merknaam. Het spel wordt alsmaar populairder, wat een goede zaak is”, zegt Alain.

Door de eenvoudige en duidelijke spelregels is het heel vlot aan te leren. Een toernooi is ook een hele familie gebeurtenis”, aldus Alain. Volgend jaar zullen onze kampioenen er zeker terug bij zijn.”We zijn wel verplicht, we moeten onze titel verdedigen. Maar je zal ons niet moeten overhalen hoor, we staan nu al te popelen”, lacht Frederique.

Het houten spel ‘Leeuwentoren’ lijkt op het eerste zicht wat op kubb, maar hanteert heel andere spelregels. © leeuwentoren.be