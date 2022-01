Alain Dorchain, een leven tussen de hitlijsten

Alain Dorchain (57) uit Beerst is een specialist als het om hitlijsten gaat. Meer dan 40 jaar is hij al actief bij Radio Melinda en in die tijdspanne stelde hij tal van hitlijsten samen. Zijn troetelkind is de Vlaamse Super 15 die hij reeds vijf jaar in eigen handen heeft en nu omgevormd werd naar Vlaamse Super 15-50. De reden? Nog meer jonge Vlaamse artiesten kansen geven.

“Hitlijsten zijn een passie voor mij” zegt Alain Dorchain. “Ik was pas 16 jaar toen ik al mijn eerste hitlijst mocht samenstellen bij Radio Melinda. Ik was toen een van de jongste dj’s en ondertussen, meer dan 40 jaar later, ben ik nog altijd actief bij de radio, nu Melinda FM. Mijn eerste hitlijst was een Top 40 en daarna volgde een Top 15 en een Top 30. Het is ongelofelijk hoeveel mensen er naar de uitzending luisteren als er een hitlijst wordt uitgezonden. Ik denk dat zowat alle Vlaamse en Nederlandse artiesten ooit al eens in een van mijn hitlijsten hebben gestaan.”

Succes verderzetten

“Ik ben iemand die graag kansen geeft aan artiesten en bij ons krijgen ze kansen die ze bij andere zenders niet altijd krijgen. Tien jaar geleden startte wijlen Marc Verniers, de Vlaamse Super 15 op en dat was meteen een schot in de roos. Vijf jaar geleden vroeg Marc mij om deze hitlijst over te nemen. Ik kon en wilde dat niet weigeren, want Marc had de Vlaamse Super 15 al heel wat bekendheid gegeven.”

“Ik heb geprobeerd om dit succes van de hitlijst verder te zetten en meen te mogen zeggen dat het me gelukt is. Het is natuurlijk zo dat er slechts 15 artiesten een plaatsje kunnen veroveren in een top 15 en daarom heb ik een tijdje geleden van de Vlaamse Super 15, de Vlaamse Super 15-50 gemaakt. De reden is dat we zoveel nieuwe nummers binnenkregen en heel wat mensen moesten ontgoochelen. Nu is er dus plaats voor 50 artiesten, maar enkel de 15 hoogst geklasseerde worden effectief ook gedraaid tijdens de uitzending van deze hitlijst”, zegt Alain.

Ruim 25 zenders

De liedjes zijn te beluisteren op meer dan 25 Vlaamse en Nederlandse radiozenders, een aantal daarvan zendt uit via FM, andere zijn online te beluisteren. De naam Alain Dorchain doet wellicht niet bij iedereen onmiddellijk een belletje rinkelen, maar zijn dj-naam DJ Mike is in het Vlaamse showwereldje en bij het radioluisterend publiek heel bekend.

Zelf liedjes opgenomen

“Ik krijg ook regelmatig artiesten over de vloer voor een radiogesprek, maar ook wij hebben een moeilijke coronaperiode doorgemaakt en het was niet mogelijk om artiesten in de studio te ontvangen. Ik hoop dat dit heel binnenkort opnieuw verandert en dat we onze steun weer volop kunnen geven aan de Vlaamse artiesten”, besluit Alain. Hijzelf beschikt trouwens ook over een mooie stem en nam zelf ook al enkele singles op onder de naam Ludwig Van. (Paul Bruneel)