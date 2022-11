Alain Bru wint Halloween Versierwedstrijd 2022

In café Bierhuis vond zaterdag de prijsuitreiking van de jaarlijkse Halloween Versierwedstrijd plaats, een organisatie van het Hof Der Prinsen Bredene. Dit jaar hadden 51 gezinnen zich ingeschreven.

Een onafhankelijke jury liep op 31 oktober (halloweenavond) bij alle deelnemers langs. Naar verluidt was tien winnaars selecteren deze keer extra moeilijk want de deelnemers hadden duidelijk alles uit de kast gehaald om hun woning een halloweentintje te geven. Alle deelnemers kregen een leuke prijs, geschonken door supermarkt Albert Heijn. Winnaar van de hoofdprijs, een plooifiets geschonken door Fietsmoto en een luxemand van apotheek Kjell Gombert, werd Alain Bru uit de Sluizenstraat. De tweede plaats was voor Jill Corbi uit de Nukkerstraat. Zij won een waardebon van 50 euro van restaurant La Duna en een Tupperwaregeschenk van Sandra Degrande. Derde werd Peter Van Vooren, die met een elektroprijs en een Tupperwarepakket naar huis ging. De top tien werd vervolledigd door de familie Dewolf-Priem, Peter Broucke, Hans Van Der Eeken, Natasja Hereygers, Damienne Decoo, Griet Ghysel en Melissa Van Acker. (MM)