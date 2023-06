Alain (68) fietst naar Compostela voor goede doel: “Tocht normaal met vriend, maar hij is vorige week overleden”

2.300 kilometer met de fiets in 32 dagen. Een huzarenstukje, maar Alain Nauwelaerts (68), die in 2021 en 2022 directeur ad interim was van Mivalti in Tielt, is vastberaden de loodzware pelgrimstocht naar Santiago de Compostela te maken. Hij maakt de tocht om Mivalti te steunen, wil er zijn dankbaarheid voor het genezingsproces van zijn kleinzoon mee uiten én gaat er de as van een overleden vriend uitstrooien.

Alain Nauwelaerts is lid van de raad van bestuur van Mivalti en sprong na zijn pensioen twee keer in als interimdirecteur toen de voorziening zonder directeur zat. Als dat niet nodig was geweest, en als corona er niet was geweest, was de Wingenaar in 2020 al naar Compostela gefietst. “Dertien jaar geleden heeft een toenmalige collega van me de tocht gemaakt en daar Santiago Let’s Go over geschreven. Van zodra ik dat boek las, besloot ik dezelfde tocht te maken. Het avontuur, de uitdaging en warme ontmoetingen met andere pelgrims spraken me meteen aan. Nu is het eindelijk zover.”

Mivalti steunen

Alain was slechts relatief kort aan de slag bij Mivalti, maar de voorziening en de bewoners zullen altijd een warm plaatsje in zijn hart hebben. Het omgekeerde geldt ook. Om hem een hart onder de riem te steken werd een sponsorcampagne op poten gezet. “Donderdag om 10.30 uur gaan we Alain hier een heel warm afscheid geven”, legt Kimberly Commyn van Mivalti uit. “Zijn tocht zal op de voet gevolgd worden en iedereen is welkom om hem een duwtje in de rug te geven. Zo kan je twee of meer kilometers van zijn route kopen, terwijl ook de steden langs de route te koop zijn.”

Zo hoopt Mivalti wat centen in het laatje te brengen voor de aankoop van een bakkersoven en een nieuwe industriële vaatwasser voor het voedings- en bakatelier in Tielt. “Daar worden in de dagbesteding alle gebakjes gemaakt die we verkopen in ons winkeltje Mivalti’s Corner in de Kortrijkstraat. De huidige toestellen zijn stokoud en verslinden energie. Duurzamere toestellen zijn dringend nodig, maar die kosten veel geld. Los daarvan zijn er ook nog tal van andere zaken waar we graag wat budget voor willen. Daarom gaan we voortaan actiever inzetten op fondsenwerving.”

As overleden vriend uitstrooien

Maar de fietsers heeft ook twee meer persoonlijke redenen voor de pelgrimstocht. “Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ik de tocht zou ondernemen samen met een heel goede kameraad, maar hij werd ziek en is vorige week helaas overleden. Daarom zal ik een deeltje van de as van Dirk meenemen en daar achterlaten. Dat zorgt voor een heel dubbel gevoel, want tegelijk wil ik met de tocht ook tonen dat ik dankbaar ben voor het genezingsproces van mijn 10-jarige kleinzoon. Hij werd ernstig ziek op zijn vierde en zal tot zijn 16de regelmatig op controle moeten, maar gelukkig is hij aan het herstellen. Daarom krijg ik tijdens de laatste 1.000 kilometer op de fiets ook gezelschap van mijn schoonzoon.”

Of Alain genoeg getraind heeft voor deze tocht? “Ik heb al zo’n 2.000 kilometer in de benen dit jaar. Dat is iets minder dan ik zou willen, maar ik geloof dat ik er klaar voor ben. Ik heb trouwens m’n hart laten testen en heb groen licht gekregen van de dokter. Bovendien maak ik de tocht niet helemaal alleen. De eerste vijf dagen rijdt Marnix Vandevelde, een fervent fietser die ook bij Mivalti werkt, mee. Daarna wordt hij opgepikt door directeur Jan Steel en zullen Jan Maes (van Vulkoprin, red.) en zijn vrouw Veerle Debrabandere me volgen met de mobilhome. Veerle was in 2022 zorgdirecteur bij Mivalti toen ik er tijdelijk het roer overnam.” (SV)

Alain een hart onder de riem steken en Mivalti steunen kan via www.mivalti.be/sponsorcampagne-compostella-gone. Tijdens de tocht komen er updates op de Facebookpagina van Mivalti.