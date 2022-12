Al zes jaar schenkt Dirk Dhont handgemaakt houten speelgoed

In wzc Wielant in Ingooigem is Dirk Dhondt dagelijks in de weer met het maken van allerhande speelgoed van houten latjes. Dit doneert hij onder meer aan de sociale winkel Potpourri in Kortrijk.

Dirk maakt met de grootste zorg allerhande speelgoed dat hij schenkt aan allerlei projecten. “Het hout krijgen we via onze kapster Sandra waarvan haar man Peter Soen houtbewerker is in Anzegem”, vertelt Riet Demeyere (37), een van de vijf ergotherapeuten van wzc Wielant.

“Op een dag botste ik op het winkeltje Potpourri waar mensen in nood levensnoodzakelijke dingen, kinderkleding en speelgoed kunnen afhalen. Zij zijn heel dankbaar voor het mooie speelgoed dat Dirk maakt en voor Dirk is het een meerwaarde om voor hen dingen te maken.”

Dirk zaagt, schuurt en lijmt zo’n vijf uur per dag houten latjes tot huisjes, bankjes, popjes, glijbanen, houdertjes voor bloemvaasjes enzomeer. “Al zo’n zes jaar kan ik me er elke dag mee bezig houden”, vertelt Dirk (62) die wegens medische redenen in het woonzorgcentrum belandde. “Het ligt wat in de lijn van mijn vroeger beroep als houtbewerker. Daarna werkte ik me nog op tot werfleider in het bedrijf Del Mulle Danielit in Wortegem-Petegem dat gespecialiseerd is in prefabgebouwen.”

Dirk is niet meer zo mobiel. “Mijn kamer is goed ingericht en ik ben voorzien van een grote ronde tafel. De mooiste houtsoort waar ik mee werk is beuk”, zegt Dirk. “Ik laat het hout bloot omdat het de warmste uitstraling geeft. Over het algemeen zijn de mensen hier bejaard en hoogbejaard. Ik ben de enige die dat nog kan. Lezen doe ik ook en mijn kennis deel ik graag met mijn medebewoners.”

Op basis van een foto doktert Dirk uit wat en hoe hij iets het best kan vervaardigen. “Ik heb een boormachine en alle benodigdheden. Als ik iets extra nodig heb, dan wordt daarvoor gezorgd. De opbrengst gaat onder meer naar een elektrische duo-fiets, een uitstapje naar zee en een wandellus rondom het gebouw.”

(GV)