Al zeker 1.200 West-Vlaamse opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen

In zowat alle West-Vlaamse steden en gemeenten zijn lokale besturen én gewone burgers bereid om Oekraïners op de vlucht voor de oorlog in hun land op te vangen. In totaal gaat het woensdag om zeker 1.200 opvangplaatsen, verspreid over de hele provincie. Dat zegt Sammy Mahdi, CD&V-staatssecretaris voor Asiel en Migratie, op basis van het aantal reacties op zijn #PlekVrij-oproep.

Een blauw-gele golf van solidariteit met de Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Anders kunnen de vele honderden reacties op de oproep om opvang te voorzien bij de burgers thuis niet omschreven worden. Op minder dan twee dagen tijd zijn voor West-Vlaanderen alleen al zeker 1.200 opvangplaatsen voor Oekraïners op de vlucht gevonden, over heel België gaat het intussen om meer dan 8.000 plekken.

499 van 581 gemeenten

Dat blijkt uit de voorlopige tellingen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Hij had maandagavond de campagne #PlekVrij gestart, een initiatief waarmee hij lokale besturen en gewone burgers oproept om hun deur te openen voor de opvang van vluchtelingen uit het oorlogsgebied.

© BELGA

Nog geen 48 uur na het lanceren van de oproep lieten al 499 van de 581 Belgische steden en gemeenten weten bereid te zijn te helpen. Het gaat daarbij zowel om plaatsen die door de lokale besturen als door burgers worden aangeboden. Ook in West-Vlaanderen is de respons enorm. Verspreid over de hele provincie bieden onze steden en gemeenten én hun inwoners opvang voor de Oekraïners op de vlucht aan.

Wie nog een plekje voor Oekraïense vluchtelingen vrij heeft, kan zich nog altijd aanmelden bij de eigen stad of gemeente.

Dat het aantal opvangplaatsen in West-Vlaanderen niet op 1.200 zal eindigen, is een zekerheid. Het aantal aanmeldingen bleef de hele dag verder binnenstromen. Staatssecretaris Sammy Mahdi reageert bijzonder tevreden op de hoge respons. “Dit is echt hartverwarmend”, zegt hij. “De solidariteit die leeft bij de Belgen is immens en ontroert me. Ik wil dan ook alle gemeenten die meewerken en alle burgers die een plek ter beschikking stellen, bedanken uit de grond van mijn hart.”

Aanmelden in Brussel

Om de opvang van Oekraïense vluchtelingen in ons land in goede banen te leiden, werd in samenspraak met het Nationaal Crisiscentrum en de gouverneurs een specifieke taskforce opgericht. Bedoeling is dat vluchtelingen uit Oekraïne zich in eerste instantie in Brussel melden, waar ze geregistreerd worden, informatie en een eerste onderdak krijgen. Van daaruit zal de verdere verdeling richting de lokale besturen gebeuren.

© BELGA

Die steden en gemeenten voorzien dan in de tijdelijke noodopvang, zowel in gemeentelijke gebouwen, sporthallen als bij burgers thuis of in hotels en leegstaande woningen. Daarna worden de Oekraïners in samenwerking met de juiste diensten en overheden begeleid naar meer reguliere huisvesting. Donderdag stemt de Europese Commissie over een specifiek statuut voor de Oekraïense vluchtelingen zodat die niet door de reguliere asielprocedure moeten maar meteen aanspraak kunnen maken op een verblijfsvergunning.

Ook bezorgdheid

Bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten groeit intussen wat ongerustheid over de rol van lokale besturen in het opvangverhaal. “Het is duidelijk dat het vinden van behoorlijke en betaalbare huisvesting een bijzonder grote uitdaging vormt”, klinkt het bij de VVSG. “Dat de lokale besturen solidair willen zijn en hun steentje willen bijdragen, staat buiten kijf. Maar tegelijk is er bezorgdheid over de omvang van de deze uitdaging. Er zijn geen prognoses over het aantal mensen dat wordt verwacht, maar met een totaal verzadigde huisvestingsmarkt is elke extra nood moeilijk te beantwoorden.”

Daarnaast wijst de VVSG ook op de verdere opvolging en begeleiding van de Oekraïense vluchtelingen. “Bij de OCMW’s is de werkdruk vandaag al erg hoog. Wat met het aanbod psychologische hulpverlening? Wat met de toegang tot onderwijs? Heel wat vragen zijn nog onbeantwoord.”