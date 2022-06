Al vier boekenruilkastjes in gebruik

Boekenruilkastjes of ‘little free libraries’ zijn mini-bibliotheekjes van privépersonen, die vrij toegankelijk zijn voor andere lezers. Een fijn initiatief, dat nu ook in Beernem concreet is geworden.

Je neemt een boek uit het kastje en zet er eentje voor in de plaats. Het concept groeide in tien jaar tijd uit tot een succes. Het project kreeg navolging in negentig landen, goed voor zo’n 80.000 mini-bibliotheekjes en miljoenen geruilde boeken. Ook Beernem kon niet achterblijven en zorgde voor openbare boekenkasten, boekenruilkasten of minibiebs.

“We zoeken nog steeds peters en meters voor dit leuk project van de Bibliotheek van Beernem”, aldus schepen Patricia Waerniers (CD&V). “Vier boekenruilkastjes zijn al in gebruik bij het Trefhof – Zomerbarak via Mieke Verloigne, Ruilbib Den Uil in de Wellingstraat 13 bij Inge en Hendrik, Minibieb Karel Stroobandtstraat 4 bij Koen en Geert, en ten slotte in het Bulskampveld.”

Peter/meter gezocht

“Er zijn nog twee kastjes beschikbaar en we zoeken nog peters of meters, die een plaatsje voorzien voor dit kastje en de verbindingspersoon zijn met de bib, die voor een opstartpakket zorgt. Hiermee krijgt de suggestie van gemeenteraadslid Roos Lambrecht (Groen) om ruilboekenkastjes te voorzien een opvolging”, aldus nog de schepen.

(Regi)