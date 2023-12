“Al veel slechte nachten gehad”: Luc Martens blikt terug op zijn annus horribilis 2023

Oud-minister en gewezen burgemeester van Roeselare Luc Martens (77) keerde terug naar Roeselare, maar sinds hij hier opnieuw woont, werd ook duidelijk dat hij zich in een financieel spinnenweb had begeven. Bij diverse mensen uit de zakenwereld leende hij geld, wat hij niet bleek te kunnen terugbetalen. In enkele rechtszaken verloor hij al het pleit en werd hij verplicht om ettelijke tienduizenden euro’s terug te betalen. Krantenartikels mijdt hij de laatste weken. “Ik heb me inderdaad afgesloten van de media om de rust in mijn geest te bewaren”, aldus Luc Martens. Toch wou hij enkele vragen beantwoorden.

De zaak-Luc Martens: wat voorafging Luc Martens kwam in september in opspraak nadat De Krant Van West-Vlaanderen uitpakte met het nieuws dat tientallen ondernemers hem voor de rechter dagen. De gedupeerden – mensen uit de haute finance uit de ruime regio – leenden Martens geld, maar zagen dat nooit terug. Gerechtelijke bronnen spreken van een put van ruim 3,2 miljoen euro. Ondertussen velden rechters al vonnissen voor ruim 1 miljoen euro, maar er zijn nog zaken lopende. Ook loopt er een gerechtelijk onderzoek wegens oplichting, valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen. Luc Martens gaf aan onze krant meteen toe dat hij laattijdig is met de terugbetaling van sommige leningen, maar zegt dat hij zelf slachtoffer werd van een malafide bende oplichters in bitcoins. Daarom diende hij op zijn beurt ook klacht in tegen onbekenden. Tot op vandaag belooft Martens zijn schuldeisers te zullen terugbetalen, maar die hebben nog weinig hoop. “Hij gelooft zijn eigen leugens, ons geld zijn we kwijt”, klinkt het. (LK)

Je geeft aan de jongste weken geen kranten te hebben gelezen, maar vermoedelijk bereikte jou toch een en ander?

“Ik heb me inderdaad afgesloten van de media om de rust in mijn geest te bewaren. Afgaande op al die verhalen, het kwetsend taalgebruik, de waan van de dag, de vooroordelen en de veroordeling zonder kennis van de feiten en de ware toedracht… heb ik daar goed aan gedaan. Ik wil alert blijven en de feiten juist definiëren en in het juiste perspectief stellen. Daarom leg ik alle nodige en nuttige gegevens op de tafel bij de cyberpolitie en voor het onderzoek, zodat men op de rechtbank met kennis van zaken kan oordelen. Dat ik werd opgelicht wordt niet betwist door wie echt met mijn dossier bezig is.”

De vraag die op heel wat lippen ligt: hoe is een erudiet man als Luc Martens in ‘deze val’ kunnen trappen?

“Erudiet? Misschien wel, zij het tegelijk toch altijd beperkt in één of ander vakgebied als onderwijs, cultuur, welzijn… Jullie weekblad Trends bevestigt in haar jongste editie nog dat los van leeftijd de digitale wereld en dan in het bijzonder de wereld van de crypto’s bijzonder complex is. Het blad verwijst hierbij zelfs naar wat met mij is gebeurd. Zelfs geoefende mensen worden betoverd en misleid. Zij vertellen mij dat ik op dat punt zeker geen schuldgevoel hoef te hebben. Ik wil hierbij wel toegeven dat ik gemakkelijk uitga van de goede bedoelingen van de andere en hierbij zelfs een zekere goedgelovigheid aan de dag leg. In de feiten heeft me dat ook wel toegelaten om veel mensen mijn volste vertrouwen te geven en hen zo te zien openbloeien.

U houdt ook vol dat je nog ieder moment werkt aan oplossingen om uw schulden terug te betalen: hoe realistisch schat u dat zelf nog in?

“Ik heb de voorbije maanden elke dag ook in het weekend uren gewerkt om de digitale wereld te verkennen, om op te zoeken waar de investeringen zijn en deze proberen te recupereren. Dat is zeker nog niet helemaal gelukt, maar het lijkt er wel op dat ik met de steun van mijn advocaat, verantwoordelijken uit het cyberteam en mensen die actief zijn in de cryptowereld toch wel grote vorderingen heb gemaakt. Ik zit nu in cruciale dagen. De realiteit moet zich nu vertalen in harde cijfers én in de terugbetaling aan al de mensen die wachten op de terugkeer van hun middelen. Ik heb veel slechte nachten gehad. Er was veel onzekerheid en twijfel en vooral schuldgevoel omdat ik mijn beloftes van terugbetaling niet heb kunnen waarmaken. Ik besef maar al te goed dat al de mensen die mij geld hebben geleend hebben geleden onder het vergeefs wachten op de terugbetaling binnen de gestelde termijnen. Maar ik ben taai en rust niet voor alles in de juiste plooi ligt.”

Vlaams Belang ijverde er op de Roeselaarse gemeenteraad voor om je titel van ereburgemeester van de stad Roeselare te ontnemen. Hoe kijkt u daar tegenaan?

“Het echte onderzoek is nu nog maar pas op gang gekomen en het VB meent al te moeten oordelen en veroordelen. Dit gaat in tegen een van de grondregels van ons rechtsdenken en handelen: iemand is onschuldig tot het bewijs van het tegendeel. Al wat tot nu toe is behandeld is van burgerrechtelijke aard. De kern is dat ik er niet ben in geslaagd om een berg schulden terug te betalen binnen de afgesproken tijdspanne. Maar het is ook waar dat ik tot nu toe niet één euro voor mij opgeëist die mij niet toekomt. Mijn advocaat heeft nl. de duidelijke opdracht gekregen de vragen voor terugbetaling goedschiks te aanvaarden. Het VB gaat het erom mij schade toe te brengen en de situatie te misbruiken op de vooravond van de verkiezingen. Misschien kunnen ze hun energie beter besteden aan het opsporen en aanklagen van de spionnen voor China in hun eigen rangen.”

Hoe beleeft u nu zelf die eindejaarsperiode? Kun je enigszins nog wat genieten?

“Meer nog dan vroeger is soberheid troef. We brengen kerstavond door in familiekring en de moeilijke situatie zal onvermijdelijk wat wegen op de avond. Toch zal er ook de dankbare herinnering zijn aan die vrienden die loyaal zijn gebleven of die niet laffelijk zijn weggebleven, aan de mensen die een woord van vertrouwen en bemoediging uitspraken of schreven, materieel en financieel hebben bijgesprongen, enz. In de lijn hiervan willen we ook kracht zoeken in het licht van Kerstmis en in het vooruitzicht van een nieuw en hopelijk beter jaar.”

Wat mogen we Luc Martens in 2024 wensen?

“Ik hoop dat de volle waarheid naar boven komt en dat we al in de eerste weken van het voorjaar iedereen kunnen terugbetalen. Tegelijk zullen we werken aan het herstel van het vertrouwen en van de vriendschapsbanden. Ik wil dan zo snel mogelijk weer mijn bijzondere opdrachten in de wereld van cultuur opnemen en deelnemen aan de vele kansen tot leren. Weer ontspannen in het leven staan, mensen ontmoeten in eigen stad en regio, genieten van de warmte van onze stad… Naast het herstel van het vertrouwen willen we vooral in alle eenvoud kunnen genieten van boeiende en authentieke ontmoetingen.”