Al tien gezinnen in Moorslede haakten af voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Na een belronde en screening haakten tien gezinnen uit Moorslede af om vluchtelingen uit het oorlogsgebied in Oekraïne op te vangen. Dat maakte burgemeester Ward Vergote (Visie) tijdens de gemeenteraad bekend. “We hadden 32 kandidaten en er moeten er nog zes worden opgebeld”, aldus de burgemeester.

“In de doorgangswoning in de Breulstraat zijn er zeven plaatsen voor mensen uit Oekraïne. Er zijn nog negen plaatsen op een andere locatie. We verwachten veertig Oekraïners. Er is een werkgroep, we zijn het allemaal aan het voorbereiden”, aldus de burgemeester.

Gewezen OCMW-voorzitter Bart De Koning (PRO) voegde over de opvang een agendapunt aan de dagorde toe. “Het verwondert me dat het hier in Moorslede over de opvang van vluchtelingen redelijk stil blijft”, liet hij horen. “Doorgaans dienen die plaatsen in de doorgangswoning in de Breulstraat om dakloze cliënten tijdelijk te huisvesten.”

“Stelselmatig afgebouwd”

“In de notulen van het schepencollege van 7 maart is te lezen dat de gemeente op vraag van de gouverneur aangeeft dat het maximaal zeven vluchtelingen uit Oekraïne kan opvangen. Wellicht beschikt het gemeentebestuur niet meer over de nodige materiële opvang, gezien ze de voorbije jaren de huisvesting voor asielzoekers in de Lokale Opvang Initiatieven stelselmatig heeft afgebouwd, waardoor ze nu in de problemen komt. Wordt er iemand dakloos, dan hebben we geen opvang in de eigen gemeente meer.” De burgemeester ontkende dit. Over de opvang van vluchtelingen verwees hij naar de website van de gemeente.