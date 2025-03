Al meer dan 300 bezwaarschriften tegen aanvraag functiewijziging Salons Tabaksbloem in Wervik

Wegens een procedurefout moest het openbaar onderzoek over de bestemmingswijziging van de Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat in Wervik opnieuw worden opgestart. Dit onderzoek gaat over de aanvraag om de bestemming van het pand te wijzigen van horeca naar gemeenschapsvoorziening. De islamitische vereniging vzw Amal Al Medina huurt de gewezen feestzaal ondertussen al drie jaar terwijl de uitbating wettelijk nog altijd niet in orde is. Momenteel zijn er 150 bezwaarschriften ingediend en ook nog eens 45 digitaal. Daarbij komen nog 107 bezwaarschriften van het Vlaams Belang.

Volgens fractieleider Sabine Bille (Vlaams Belang) moet het komen tot een regularisatie. Schepen Yves Obin (cd&v) spreekt tegen dat er procedurefouten zijn. “Onze omgevingsambtenaar meent van niet”, zegt de schepen. “Hij nam hierover zelfs contact op met collega’s in andere gemeenten.”

Enkele weken geleden was er op een woensdagnamiddag een opendeur. Sarah T’Joens (Vlaams Belang) was er aanwezig. “We zagen toch verschillende – laat ons een kat een kat noemen – eigenaardigheden”, klinkt het. “Het grootste deel van de benedenverdieping is ingericht en doet dienst als gebedsruimte, dat lonkt volgens ons toch eerder naar een gebedsruimte in plaats van een cultureel centrum. Er zijn grondige fouten en heel wat onregelmatigheden. We lieten ons bijstaan door een advocaat. Salons Tabaksbloem ‘leeft’ in Wervik.”

Na het openbaar onderzoek volgt dan binnen enkele weken een beslissing door het schepencollege. Het is zeer de vraag welke houding cd&v zal innemen want in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen lieten ze duidelijk blijken dat er geen plaats is voor een moskee…

“Ik zou graag hebben dat dit dossier zo snel mogelijk is afgehandeld”, reageert burgemeester Youro Casier (Vooruit). Hij verwacht dat er in geval van een goedkeuring of weigering door het schepencollege beroep volgt bij de deputatie. “Ik geef nu al mee dat dit een dossier is dat zal eindigen bij de minister (Hilde Crevits, red)”, zegt de burgemeester.

Tijdens het ramadan is het er bijzonder druk en zet de vzw zelfs stewards in. “Ze staan er het verkeer te regelen en hebben geen kunde inzake verkeer noch de Nederlandse taal machtig zijn”, zegt Sabine Bille. “Hoe gaan jullie daarmee om?”

De burgemeester was opvallend heel voorzichtig in zijn antwoord. “Gelet op het lopend openbaar onderzoek zal ik geen uitspraken doen en wil ik me onthouden van vooringenomenheid”, zegt Casier. “Graag hiervoor respect en begrip.”

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met vrijdag 14 maart. De vorige keer werden 185 bezwaren ingediend en 26 online. Wegens een procedurefout moest het openbaar onderzoek opnieuw.