Al enkele dagen geen nieuwe coronagevallen in Huize Proventier

Huize Proventier in Poperinge had sinds 19 januari te maken met een nieuwe corona-uitbraak. Sinds vorige week werd enkel nog gescreend op basis van symptomen. “Net als in de brede samenleving lopen ook bij ons in Huize Proventier de besmettingen op hun einde.”

“Er komen al enkele dagen geen nieuwe gevallen meer bij waardoor de teller op 48 covidpositieve bewoners blijft staan. Doordat we de kamerisolaties nu voor het overgrote deel na 10 dagen kunnen stoppen, is de uitbraak sterk ingekrompen”, zegt schepen van Welzijn Bryan Vanderhaeghe (Samen).

Op de afdeling ‘Onder De Appelboom’ zijn er nog 2 mensen in afzondering, omdat ze nog symptomatisch zijn. Op ‘Oudste Geluk’ zijn er nog 2 bewoners in isolatie, maar die loopt af op 18 februari en 20 februari. “Één covidpositieve bewoner is gehospitaliseerd. Voor een aantal bewoners geldt wel nog periode van 3 dagen verhoogde waakzaamheid waarbij we veiligheidshalve proberen te vermijden dat er hoogrisicocontacten zijn met bewoners die de afgelopen weken van corona gespaard bleven. Na een zeer stressvolle maand kunnen we gelukkig melden dat deze uitbraak geen mensenlevens heeft gekost”, zegt Vanderhaeghe.

“Het ‘normale’ leven is stilaan in aantocht en we kijken er naar uit om op korte termijn een aantal activiteiten te hernemen. We moeten echter de waakzaamheid behouden en blijven met aandrang vragen om de regels rond handhygiëne en mondmaskerdracht te blijven respecteren.” (LBR)