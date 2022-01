Al duizend skeletten opgegraven in Brugge

Op het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid in Brugge is het duizendste skelet opgegraven. Die opgraving gebeurt in het kader van de werken in de Mariastraat en is nodig voor het plaatsen voor een pompstation.

“Het aantal opgegraven skeletten lijkt veel, maar ligt in de lijn van de verwachting”, aldus schepen voor Cultuur Nico Blontrock (CD&V). De opgraving was niet gepland, maar werd noodzakelijk als gevolg van problemen die zijn opgedoken met de riolering in de Mariastraat.

Mooi op schema

“De opgravingen gingen gepaard met ongemakken voor de omwonenden die behalve naast de lusten ook de lasten van het leven in een historische stad ondervinden”, aldus Blontrock. “We zitten echter mooi op schema en zullen eind februari zullen de opgravingen kunnen worden afgerond.”

En wat zegt BAAC er zelf over? “De tot op heden duizend opgegraven skeletten zijn een onschatbare bron van informatie”, aldus de archeologen van BAAC die de opgravingen uitvoeren. “Ze geven ons en generaties wetenschappers na ons na onderzoek van de skeletten een unieke blik op gezondheid, sociale leven en economie van de overledenen en zijn een fysieke, tastbare aanvulling op soms beperkte geschreven bronnen. Als we deze duizend skeletten niet opgraven, gooien we een bijzonder rijke en veelzijdige bibliotheek weg waar we vandaag maar een fractie van het nut van inzien.

Respectvol opnieuw begraven

“Los van de bijdrage aan de wetenschap is er nog het ethische aspect. Het gaat telkens om menselijke resten van medebewoners van de stad. Om die reden worden de skeletten na onderzoek met het nodige respect opnieuw begraven.” (Chris Weymeis)