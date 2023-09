Al dubbel zoveel inschrijvingen voor tweede zeepkistenrace

Middenstandsvereniging Liberale Zelfstandigen Blankenberge (LZB) organiseert op zaterdag 16 september opnieuw de Blankenbergse Zeepkistenrace. Met nu al dubbel zoveel inschrijvingen als vorig jaar. Nieuw dit jaar is de Bengels-race.

De eerste editie was een kletsnatte, maar dat maakte de ambiance er niet minder om. “De opkomst was fantastisch en het was ook een topdagje voor de commerçanten. De cafés zaten afgeladen vol”, blikt LZB-voorzitter Guy Deconinck terug. En dus krijgt de Blankenbergse Zeepkistenrace een vast plekje op de evenementenkalender. “De derde zondag van september. De Blankenbergse Zeepkistenrace wordt dus absoluut een blijver”, zegt Deconinck.

Al bezig, wi!

Het event gaat om 13 uur van start met de Bengels-race, voor jongeren van 12 tot 16 jaar. “We hebben vorig jaar gemerkt dat het enorm leefde bij de jeugd. We hebben daar nu een handvol inschrijvingen, bij de volwassenen momenteel 24. Dat is al het dubbele van vorig jaar en we verwachten er nog een pak bij. We zijn al bezig met onze karre wi, komen veel mensen mij zeggen. Ook de twee kandidaat-prinsen zullen weer meedoen.”

Er wordt opnieuw een prijs uitgereikt voor de snelste en de ludiekste zeepkist, en ook de ‘pechvogel van het jaar’ keert terug. De zeepkisten mogen maximum 1,5 meter breed, 3 meter lang en 2 meter hoog zijn en moeten over minstens drie wielen beschikken, een stuur en goed werkende rem. De zeepkist mag geen aandrijving hebben, een claxon is wel toegelaten. “We roepen de deelnemers ook op om aangepaste kledij te dragen: lange broek, lange mouwen, elleboog- en kniebeschermers. Een helm op je hoofd is verplicht”, klinkt het nog.

DJ Tano zorgt voor de muzikale ambiance, en er komt een viptent waar je onder meer oesters kunt smullen. Inschrijven kan bij Guy De Coninck, op 0475 44 03 59 of via guydeconinck@telenet.be. Het startgeld is 10 euro per team, te betalen voor 9 september op rekeningnummer BE58 0018 3801 2479. (WK)